El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que publicará sus registros financieros antes de la elección de 2020, una promesa similar a la que hizo durante la campaña presidencial de 2016.

"Después de gastar dos años y 45 millones de dólares, Bob Mueller revisó todas mis finanzas y todos mis impuestos y no encontró nada. Ahora la cacería de brujas continúa con los fiscales locales demócratas de Nueva York que revisan todo trato financiero realizado por mí", publicó Trump en Twitter.

"Lo que están haciendo no es legal. Pero estoy limpio y cuando publique mi estado financiero en algún momento antes de la elección, este solo mostrará una cosa: que soy mucho más rico de lo que mucha gente cree", dijo el presidente.

El ex fiscal especial Robert Mueller no ha dicho que hubiera revisado los registros financieros de Trump en su investigación sobre la presunta intervención rusa en la elección estadounidense de 2016, indicó The Hill.

El presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts, dijo el lunes que la Suprema Corte otorgó un sobreseimiento provisional en relación con el fallo de un tribunal federal de apelaciones que otorgaba a un comité de la Cámara de Representantes acceso a ocho años de registros financieros de Trump de su compañía de contabilidad.

La semana pasada, el equipo legal de Trump pidió a la Suprema Corte suspender una citación del panel y afirmó que, si se permitían los fallos del tribunal inferior, cualquier comité del Congreso podría requerir cualquier información personal que deseara de un presidente.

En un caso separado, el equipo legal de Trump también pidió la semana pasada bloquear una citación emitida por el fiscal de distrito del condado de Nueva York que exige a la compañía de contabilidad del presidente entregar ocho años de declaraciones fiscales a los fiscales de Manhattan.

Aunque los presidentes de Estados Unidos no tienen que presentar sus declaraciones fiscales, la mayoría lo han hecho de forma voluntaria desde los setenta. Muchos expertos en impuestos han dicho que Trump no tenía prohibido dar a conocer información durante la auditoría.

Con información de Xinhua.