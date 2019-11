Al advertir que sí existen instalaciones del Ayuntamiento en mal estado desde hace varios lustros atrás, el secretario de Administración Leobardo Rodríguez Juárez aclaró que esta gestión realiza los trabajos para mejorar las condiciones de áreas dañadas, olvidadas en el pasado.

Después de la manifestación de trabajadores ligados al anterior líder gremial que protestaron en contra del dirigente del Sindicato Benito Juárez de la común Gonzalo Juárez y autoridades de la Alcaldía, destacó que la libertad de expresión que muestra el grupo de trabajadores anteriormente sí eran reprimidos por los alcaldes en turno.

Reveló que esos trabajadores inconformes el miércoles previo dejaron sus puestos laborales para realizar un paro que afortunadamente no afectó la productividad del Ayuntamiento, además eso empleados no recibieron sanción alguna. Pero consideró que en caso de reincidir en dejar sus puestos, serán apercibidos por abandono de sus trabajos; no por manifestarse abiertamente.

“El gobierno de Morena no los reprende en sus expresiones, pero sí les pedimos que atiendan a la verdad, sin maquillajes”.

Rodríguez Juárez precisó que ese grupo de compañeros inconformes en específico no hicieron nada en anteriores gobiernos, por qué nunca se manifestaron con esta fuerza, porque ese baño estaba dañado desde hace varios años no pidieron rehabilitarlo y mostrar descontento.

Ante ese panorama, acentuó que ese grupo de inconformes no realizó nada similar a estas acciones porque sabían que la pasada administración los reprimía y amenazaba con correrlos con argumentos legales para que entendieran por las buenas.

“Nosotros los dejamos libremente, pero solicitamos que se atienda a la verdad y no pretendan polarizar a la mayoría de los trabajadores que sí quieren cumplir con sus labores”.

Al referirse a los daños existentes en algunas áreas del Ayuntamiento, explicó que no sólo es en los baños de Parques y Jardines, sino también encontraron esos desperfectos en la propia Secretaría de Administración donde existen montoneras.

Refrendó que la rehabilitación poco a poco está en desarrollo para solventar la problemática, pero, reiteró que estos casos se dejaron en el olvido o pasaron desapercibidos para las autoridades en turno porque en varios años nunca invirtieron para mantenerlas funcionales.

