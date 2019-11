Frozen 2, animación en 103 minutos. Después del gran éxito de Frozen: Una aventura congelada, ahora la fantasía continúa y es que Elsa, entenderá más porque nació con poderes mágicos. La respuesta la está llamando, pero también está amenazando su reino. Así junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un peligroso, pero extraordinario viaje, donde Elsa entenderá que sus poderes que tanto temía y que la alejaban del mundo, esta vez no serán suficientes para salvar a sus seres queridos. Dirige Chris Buck, la cinta se puede ver en formatos 3ª, 4DX, Sala Imax, Junior, Macropantalla.

El pasado que nos une, drama de 110 minutos. Isabelle es una mujer a cargo de un orfanato en la India. Las cosas no van precisamente bien y teme que no pueda mantener el edificio durante más tiempo. Afortunadamente, Isabelle recibe una cuantiosa donación por parte de Theresa, una multimillonaria de Nueva York. Como muestra de su gratitud, Isabelle decide viajar a la gran manzana y conocer a la benefactora. Sin embargo el encuentro provocará que el terrible pasado de Isabelle regrese a su vida. Actúan Julianne Moore, Billy Crudup, Michelle Williams, Will Chase. Dirige Bart Freundlich.

Huérfanos de Brookly, crimen en 144 minutos. Motherless Brooklyn sigue a Lionel Essrog (Edward Norton) un solitario detective privado que vive con síndrome de Tourette y que se aventura a resolver el caso del asesinato de su mentor y único amigo, Frank Minna (Bruce Willis). Cuenta con sólo algunas pistas y motivado por su mente obsesiva, Lionel desentraña secretos celosamente guardados que pondrán en juego el destino de toda la ciudad. Este misterio llevará a Lionel desde los clubes de jazz de Harlem hasta los barrios bajos de Brooklyn y los opulentos interiores que albergan a las personas influyentes de Nueva York. También lidiará con matones, corrupción y con el hombre más poderoso de la ciudad, para honrar a su amigo y salvar a la mujer que podría convertirse en su propia salvación. Dirige Edward Norton.

Criaturas fronterizas, fantasía en 110 minutos. Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y por su extraordinario olfato. Da la impresión de poder oler la culpabilidad de un individuo. Pero cuando Vore, un hombre aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Vore oculta algo, pero no logra identificar qué es. Dirige Ali Abbasi, actúan Eva Melander, Eero Milonoff.

Contra lo imposible, acción en 153 minutos. La extraordinaria historia verdadera del visionario diseñador de autos estadounidense Carroll Shelby y el intrépido conductor británico Ken Miles, quienes lucharon juntos contra la imposición corporativa, las leyes de la física y sus demonios personales, para construir un coche de carreras revolucionario para Ford Motor Company y así enfrentar a los dominantes autos de carrera de Enzo Ferrari en las 24 Horas de Le Mans en Francia en 1966. Actúan Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal. Dirige James Mangold.

Midway: Batalla en el Pacífico, acción en 138 minutos. Mientras la Segunda Guerra Mundial avanzaba, un choque entre la flota estadounidense y la Armada Imperial Japonesa marcó un punto histórico en el mundo. La cinta narra la guerra en el Pacífico sus dirigentes y soldados que se encontraron en ese momento, demostrando sus hazañas heroicas, instintos de supervivencia, fortaleza y valentía para superar las dificultades de lo que fue uno de los más grandes eventos para toda la humanidad. Dirige Roland Emmerich, actúan Luke Evans, Patrick Wilson, Woody Harreison, Nick Jonas.

Doctor Sueño, terror en 152 minutos. La historia retoma al personaje de Danny Torrance 40 años después de su escalofriante estancia en el hotel Overlook en El Resplandor. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran, protagonizan este thriller sobrenatural dirigido por Mike Flanagan, quien creó el guión basado en la novela de Stephen King. Marcado por el trauma al que se enfrentó en su niñez en el Overlook, Dan Torrance ha luchado por encontrar paz, sin embargo esto se esfuma cuando conoce a Abra, una adolescente que tiene un poderoso don extrasensorial, conocido como "el resplandor". Ella reconoce que Dan tiene el mismo poder y lo busca para pedirle ayuda y juntos enfrentar a la despiadada Rose the Hat y sus seguidos, formando un equipo en una batalla de vida o muerte. Así la inocencia de Abra y la forma en la que acepta su resplandor sin temor alguno, obligan a Dan a recurrir a sus poderes como nunca antes lo había hecho, lo que lo lleva a enfrentar sus miedos y a despertar a los fantasmas del pasado.

Jugando con fuego, comedia de 96 minutos. Un grupo de bomberos de élite deberá enfrentarse a uno de sus mayores retos hasta el momento, cuidar a tres niños. Jake Carson y su equipo rescatan de un incendio a tres hermanos, cuando se dan cuenta de que no se saben dónde está su familia, los únicos responsables de ellos son estos bomberos. Dirige Andy Fickman.

Terminator: Destino Oculto, acción y ficción en 128 minutos. Con la dirección de Tim Miller, veremos una vez más a Linda Hamilton ("Sarah Connor") y Arnold Schwarzenegger ("T-800"), quienes regresan en sus icónicos personajes ahora en Terminator: Destino Oculto. Producida la cinta por el visionario cineasta James Cameron y David Ellison, en ésta historia y siguiendo los eventos de Terminator 2: El Día del Juicio, Terminator: Destino Oculto, nuevos acontecimientos harán revivir al pasado. También actúan Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna y Diego Boneta.

Los Locos Addams, animación en 88 minutos. Una de las familias más queridas está de regreso en la pantalla grande. Ahora el escalofriante y excéntrico clan, llega a vivir a la ciudad aterrando a sus nuevos vecinos. Y es que cuando se piensa que la mayoría de familias son raras, esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia hará cambiar de parecer a cualquiera. Dirige Conrad Vernon, Greg Tiernan.

Maléfica: Dueña del mal, fantasía en 119 minutos. Maléfica y su ahijada Aurora comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen, mientras son presionadas en diferentes direcciones por una boda inminente. Aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras, entran en juego en esta nueva aventura más allá del cuento de hadas. Y es que ahora la secuela de Disney dará un giro en el Páramo debido al compromiso de Aurora con el Príncipe Phillip, poniendo una vez más en peligro los dos reinos. Dirige Joachim Rønning, actúan Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickson.