El mundo del K-Pop amaneció este domingo con la noticia de que la cantante Goo Hara, de 28 años, fue encontrada sin vida al interior de su casa en Seúl, Corea del Sur.

Horas antes de su muerte, la joven subió una foto a sus redes sociales en la que había deseado buenas noches a todos sus fans, motivo por el que causó conmoción entre el gremio del K-Pop.

De acuerdo con las autoridades surcoreanas, la joven fue encontrada sin signos vitales dentro de su departamento en el exclusivo condominio de Cheongdam-dong, en Seúl, alrededor de las 16:00 horas (tiempo local), por lo que no descartaron un posible suicidio.

Singer #GooHara had recently made a comeback with a single for the Japanese market, coupled with plans for a tour. #구하라 pic.twitter.com/LYqK5WrS9U