Durante una conferencia magistral durante en la clausura del V Congreso Internacional de Derecho Constitucional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró su postura de despenalizar el aborto.

Zaldívar expuso que las actuales leyes que penalizan el aborto en México desfavorecen a las féminas de los grupos vulnerables y aseguró que las “niñas ricas” pueden hacer la interrupción del embarazo sin el riesgo de ir a prisión.

“Las niñas ricas siempre han abortado y lo seguirán haciendo, las mujeres indígenas y pobres sí son enviadas a prisión, por lo que penalizarlo es inconstitucional y discriminatorio”.

El líder de la SCJN recalcó que hay casos de mujeres indígenas o de escasos recursos que están en la cárcel por la práctica de un aborto, mientras que mujeres con mejor posición económica, nunca llegan a prisión por el mismo hecho.

“Porque en prisión están sólo las mujeres pobres y las indígenas y aunque a muchos les duele que lo diga, las niñas ricas siempre han abortado y lo seguirán haciendo, no ha habido, ni habrá una sola niña rica en prisión por abortar, entonces el tipo de aborto no sólo es en mi opinión inconstitucional, sino es profundamente injusto porque castiga la pobreza, castiga a las indígenas, castiga a las madres desprotegidas y esto no puede ser permitido en un estado democrático”, sentenció.

Finalmente, destacó que a partir de 2020, se colocarán módulos especiales para denunciar el acoso sexual dentro del Poder Judicial Federal.

“El próximo año estableceremos en el Consejo de la Judicatura una unidad de apoyo a la mujer en los casos de acoso sexual, con apoyo jurídico, médico y psicológico para que las mujeres no tengan miedo a denunciar, para que las acompañemos y para que las protejamos, habrá cero tolerancia al acoso sexual sea quien sea y más vale que los titulares de órganos jurisdiccionales tengan claro que esa práctica no va a seguir siendo; se va a acabar”.