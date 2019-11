El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su dirigencia estatal advirtió que el proyecto de presupuesto que se presentó por parte del ejecutivo del estado para el año 2020 tiene un sentido electoral y cuestionó que la Secretaría de Bienestar vaya a va a recibir más de 10,488 millones de pesos, un incremento de 1,644 por ciento con relación a lo ejercido éste año.

En rueda de prensa el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Lorenzo Rivera Sosa, sostuvo que el documento que van a discutir los diputados tiene una intención electoral al aumentar los recursos para la Secretaría de Bienestar y no en la misma proporción para la Secretaría de Seguridad, pese a que es una demanda de la población.

Acompañado de representantes de diversos sectores del partido manifestó que la asignación de recursos en el Presupuesto del Estado para el próximo año no es equitativo debido que no considera incrementos importantes para las áreas prioritarias y de mayor demanda de los ciudadanos como la educación y el campo, pero desde hace casi una década no se les atiende.

Expresó que la propuesta del Ejecutivo Estatal tiene un destino "clientelar" en la víspera del proceso electoral 2021 porque el recurso de la Secretaría de Bienestar se ocupará en programas sociales.

"El destino clientelar que se le quiere dar a este presupuesto al proponer cerca de 10 mil 488 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar e incluso una cifra mayor que a la de seguridad y ahí ni hablar del campo poblano, nos preocupa que Morena contradiga lo que prometió en campaña y que hoy como poder busque generar una carga impositiva en diversos rubros".

Rivera Sosa sentenció que el PRI vigilará que la aplicación del Presupuesto de Puebla para 2020 se aplique de manera correcta y no exista un desvío de recursos con fines electorales para favorecer a los candidatos de Morena y sus partidos políticos aliados.

Basta de ocurrencias

El presidente estatal sostuvo que tanto a nivel nacional como estatal no hay planeación general, sólo ocurrencias como el aeropuerto, las refinarías y el tren maya.

Aseguró que los números que tiene López Obrador y los de Puebla, no coinciden con los que tienen todos los mexicanos y son visibles, sobre todo, en materia económica.

En materia económica expuso que existe cero crecimiento, hay más endeudamiento, se han perdido 224 mil empleos durante este año, mismo que ha sido el peor de los últimos 10 para la industria de la construcción, además, no hay confianza en el país para las inversiones.

Asimismo, no hay medicamentos para tratar el cáncer y otras enfermedades, se han cerrado 300 clínicas del IMSS-PROSPERA, que atendían a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas muchos de ellos poblanos.

Sobre el empleo, Rivera Sosa expuso que mientras los gobiernos emanados del PRI lograron 530 mil 789 de enero a julio, para ese mismo período pero con las administraciones de Morena fueron 306 mil 14, es decir, que se redujo en 40 por ciento de forma anual, y ahora se anuncian despidos en el gobierno.

Sostuvo que el PRI es una oposición crítica de las acciones incorrectas del nuevo gobierno y se trabaja en la unidad de los todos los priistas para volver a ganar elecciones.

“Preocupa que en materia de seguridad no hay resultados, y lo reconoce el propio Presidente, al menos en eso es sincero, pero preocupa que ha negociado con grupos criminales, pero ha despreciado el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos”.