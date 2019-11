El gobierno de México enviará esta semana a los legisladores de Estados Unidos una nueva carta para exhortarlos a ratificar lo más pronto posible el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial", dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.



La misiva estará dirigida a la presidenta de la cámara baja del Congreso estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, a quien el presidente mexicano ya le había enviado correspondencia el pasado 8 de octubre en torno al T-MEC.



López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, y el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade, coincidieron en que México ha cumplido con todos sus compromisos en torno al acuerdo.



De manera particular, el gobierno mexicano destinó recursos suficientes en el presupuesto de 2020 para poner en marcha una reforma laboral aprobada a principios de este año, un tema que había despertado reservas entre los legisladores estadounidenses, indicó Ebrard.



"Por lo tanto, de aquí en adelante es una decisión política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ratificación de este instrumento jurídico, México ya cumplió", añadió el canciller en la conferencia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.



El acuerdo T-MEC busca reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.



Para entrar en vigor, el T-MEC requiere del visto bueno de los legisladores de los tres socios, un trámite que solo ha completado el Senado mexicano.



En su intervención, Seade dijo que México ha tenido la disposición para llevar a cabo no solo la Reforma Laboral, sino una serie de cambios muy importantes para la región en general.



"Entonces, se ha hecho mejoras al tratado y estamos en la puerta de tener un tratado excelente para Estados Unidos, para Canadá y ciertamente para México", señaló el funcionario.



"México ha hecho mucho, ha hecho todo lo que nos corresponde, hemos participado, al igual que Estados Unidos y Canadá en forma muy constructiva, muy positiva, en la elaboración de un tratado excelente, demos vuelta a la página y vamos ya para adelante hacia ratificarlo", agregó.

Con información de Xinhua.