Al anunciar que denunciará a la empleada municipal Susana Vidal Romero ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por difamación y calumnias, el titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, dijo que mantendrá la política de austeridad y congelará algunas plazas para el año fiscal 2020, como ocurrió durante el primer año de gobierno.

La víspera, quien dijo que ahora sí será dirigente gremial porque el siguiente año recibirá la deseada toma, aseguró sin presentar pruebas que Rodríguez Juárez cometió un fraude al aceptar los uniformes con doble logotipo, el de la anterior gestión y el del actual gobierno.

Además dijo que tanto Leobardo Rodríguez como Gonzalo Juárez Méndez actuaron en contubernio durante la entrega de los uniformes para trabajadores.

“El secretario cometió fraude al entregar uniformes reciclados de los departamentos de Parques y Jardines, Alumbrado Público y Maquinaria Pesada; y el dirigente (gremial) Gonzalo Juárez (Méndez) obligó a los trabajadores a firmar una requisición cuando tenía que entregar una hoja membretada de recibido, por ello está comprobado que también participó”, subrayó Vidal Romero el domingo 24 de este noviembre.

Leobardo Rodríguez aclaró que la denuncia la realizará en carácter de ciudadano y a las autoridades de la administración corresponderá definir la situación cuando la autoridad judicial dé veredicto del proceso legal.

Acentuó que el desarrollo del caso lo pagará con sus recursos, al contratar a un abogado externo al Ayuntamiento de Puebla.

“Tomaremos medidas legales por difamación y calumnias; si nos decimos un gobierno distinto se deben tomar medidas contundentes porque de lo contrario aceptaría el comentario de la persona (Susana Vidal Romero) que está hablando”.

Rodríguez Juárez indicó que este gobierno municipal prioriza la libertad de expresión, pero con fundamentos reales que corroboren los señalamientos.

“Todos tenemos derecho a opinar lo que queramos siempre y cuando tengamos los elementos correspondientes, la denuncia será en mi calidad de ciudadano agraviado; estamos justamente ahí tocando los puntos para que se presente la denuncia, tendrá que ser esta semana, insisto será con la única intención de que se presenten pruebas de sus dichos, que presenten evidencias de sus afirmaciones porque si no la tienen, lo que también le vamos a pedir es una disculpa pública”.

Recordó que es un servidor público, que vive de su trabajo y cuando concluya esta administración seguirá trabajando en cualquier lugar donde lo requieran.

También acentuó que no por un conflicto que ni siquiera “nos corresponde” de manera directa va a permitir que atentan en contra de su nombre; entonces interpondrá una denuncia personal porque hay una imputación directa.

“Lo que se afirma, nada es verdad ni tenemos contubernio con el sindicato ni creemos que el líder del sindicato (Gonzalo Juárez) necesite que lo defendamos porque él solo se defiende, y nosotros no nos vamos a poner a defender a nadie; pero si vamos a ser respetuosos de la vida institucional vamos a cuidar los intereses del Ayuntamiento, y ninguno de los delitos que ellos denuncian califican como verdad porque no se han pagado ni un peso por esos uniformes; estamos sobre la revisión de las prendas, la calidad que hasta que no estemos en entera satisfacción no se pagará nada; no hay fraude”.

Reiteró que la empresa cometió un error, pero si las autoridades y la Contraloría u otras instancias consideran que la firma cometió un fraude será responsabilidad de las autoridades proceder conforme al dictamen de la ley.

“Nos entregan en prendas con vicios ocultos y necesitamos que las cambian en su totalidad, además no se ha pagado nada; está perfectamente el aspecto de vicios ocultos y esto será sancionado dos a uno, las camisolas cuestan 560 mil pesos a partir de lo que cotizó; si no las cambian en cinco días a partir de la notificación que fue el viernes pasado a partir del próximo viernes aplicaremos la fianza del 10 por ciento y los sancionaremos con 1.3 millones de pesos, que es el doble del costo de las camisolas, es una sanción que creemos es buena y esto será positivo para el ayuntamiento”.

Reiteró que Gráficos Puebla S.A. de C.V., presentó un vicio oculto de un logo que no era perceptible a simple vista, que la calidad de las camisolas nuevas no correspondían a la calidad al igual que las otras prendas, pero decían que los 32 mil tenían fallas y han existido errores de tallas de entrega y por eso tampoco sé liquidará el contrato.

Sin despidos

Al ser inquirido sobre el adelgazamiento de nómina que emprende el gobierno del estado, indicó que representa una parte de la política de la cuarta transformación que la autoridad municipal comenzó desde 2018.

“Durante el siguiente año no podríamos predecir este dato de congelar plazas; es una política que hemos propuesto a la presidenta no la ha visto mal, sobre todo por renuncias voluntarias para que las áreas sean más eficientes”.

Pero aclaró que se descartan despidos, “vamos” a adelgazar como el gobierno, pero con las vacancias como este programa piloto (de empleos temporales), pero no “sabemos” cómo se comportará el siguiente año.

“Será un momento difícil a lo mejor algunas no están justificadas y lo correcto que si no están justificadas se tomen estas medidas”.