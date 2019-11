El gobernador, Miguel Barbosa, confirmó el despido de 15 por ciento de trabajadores de cada una de las dependencias que significaría una disminución de al menos 10 mil trabajadores del total de las secretarías, es decir, pasar de 85 mil a poco más de 70 mil empleados; sin embargo, dijo que muchos de ellos son aviadores; por ejemplo, en Puebla Televisión se detectaron 277 personas quienes cobraban sin trabajar.

En conferencia de prensa, el gobernador confirmó el adelgazamiento de la burocracia, pues dijo que hay secretarias que tienen exceso de personal, incluso Organismos Públicos Descentralizados (OPD), por lo que no todo el presupuesto se debe destinar al pago de nómina, sino acciones que beneficien a los ciudadanos.

El mandatario local dijo que los despidos que se concretarán a partir del 29 de noviembre, es decir, el fin de semana, en una primera etapa, pero a todos se les pagarán sus prestaciones a las que tienen derecho por ley “no va haber atropellamiento de nada, finalmente el gobierno es la relación patrón-trabajador, es la parte patronal y tiene el derecho de establecer diseños de funcionamiento”, puntualizó el mandatario local.

Barbosa Huerta dijo que se encontró un gobierno “donde había paracaidistas, hay gente en exceso, la sigue habiendo en todas las secretarias. Saben con cuántos funciono yo, no más de 10 personas en la gubernatura. En las demás secretarias se encontraron miles, cientos, el más pequeños de los OPD es cinco veces más grande del personal que yo tengo”, refirió el mandatario local.

Gobierno continua el pago de laudos laborales

Los despedidos del gobierno actual representan 4 mil plazas laborales menos que las que en su momento liquido el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, es decir que en el sexenio del panista se despidieron a 14 mil burócratas, muchos de los cuales hasta la fecha tienen pendientes laudos laborales, mientras que apenas 25 han sido reinstalados en los últimos meses.

“Es un proceso, cada área determina eso, no es un asunto que se va a dar a partir del día de enero, es un proceso, es un proceso la indicación es que no podemos dedicar todo el presupuesto del estado a la burocracia, es un proceso puede no alcanzarse, lo que sí recalco es que es en estricto apego a los derechos laborales, no como ocurrió en los gobiernos anteriores que los despedían y los amenazaban, aquí no, somos respetuosos y cumplimos con las obligaciones. Cientos de laudos que estamos pagando, la única estrategia legal que tuvieron fue retardar al gobierno que sigue y se ésta haciendo convenios para pagar esos laudos laborales”, dijo el mandatario local.

Presupuesto 2020 ya no contempla esas 10 mil plazas

El Presupuesto 2020 ya no contempla esas 10 mil plazas laborales, pues mientras el gobernador confirmó que hay una nómina con 85 mil empleados la Ley de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal contempla 70 mil 372 plazas laborales entre confianza, honorarios y de base las que se contemplan.

Por su propia naturaleza, es la Secretaría de Educación Pública la que tiene el mayor número de plazas laborales con un total de 52 mil 153 trabajadores quienes son de base; en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública tiene a 7 mil 630 trabajadores de los cuales 89 son de base, 336 quienes cobran por honorarios y el resto son de confianza.

#Ahora 💡 El gobernador, @MBarbosaMX confirma el despido del 15 por ciento de empleados de una de las dependencias y señala que él fue quien le pidió la renuncia a José Luis Márquez.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/cSIRm8lQdd — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 26, 2019

Por otra parte, el gobernador, confirmó que a José Luis Márquez, quien era funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) le solicitó su renuncia, aunque no mencionó los motivos; sin embargo, hay que recordar que la semana antepasada se ventilaron actos de corrupción de funcionarios de la dependencia que encabeza Fernando Manzanilla Prieto.