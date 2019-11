Trabajadores sindicalizados y de base del municipio realizaron una marcha para apoyar el trabajo desarrollado por por el gobierno morenista, para dar el espaldarazo a su líder, Gonzalo Juárez Méndez y al titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, además para conocer el progreso de las acciones del caso de los chalecos con doble logotipo.

Bajo ese panorama, los gritos en contra del exlíder Israel Pacheco Velázquez y sus simpatizantes retumbaron en la 2 Poniente entres la 3 Norte y 5 de Mayo por donde arribó el contingente liderado por Juárez Méndez, el calor sindical también envolvió a Rodríguez Juárez.

Mientras Gonzalo y Leobardo sostuvieron una reunión privada, los trabajadores no interrumpían sus porras a favor del dirigente gremial y funcionario.

Al finalizar el encuentro, Juárez Méndez, líder del sindicato Benito Juárez García, exigió que la autoridad sancione disciplinariamente a algunos empleados que usan sus trabajos para dormir la siesta, grillar a autoridades en turno y agredirlos.

Reiteró su petición de disciplinar a ese grupo que no quiere trabajar y meter en cintura, porque eso es lo que quieren los empleados que sí trabajan.

"Sabemos que existe disposición de la presidenta (Claudia Rivera Vivanco), nosotros somos los colaboradores, somos los que nos despertamos temprano y no los que ocupamos las horas laborales para estar durmiendo o estar grillando a nuestras autoridades".

En ese marco, Leobardo Rodríguez precisó que no cederá a las presiones como las realizadas por algunos empleados encabezados por Susana Vidal Romero el domingo previo.

"Tenemos la cara limpia y las manos también, con el tema de los uniformes ni con ningún otro los vomos a pretender engañar jamás, el responsable directo es la empresa (Gráficos de Puebla S.A. de C. V.), las prendas son nuevas y se cumplió con los requisitos de la licitación, pero no cumplieron y ahí esta el engaño de la empresa".

Ayudado por un megáfono, reiteró que interpondrá la denuncia en contra de Vidal por acusarlo de cometer fraude, además no permitirá el engaño de la empresa con sus vicios ocultos y hay condiciones para denunciar a Gráficos de Puebla.

Refrendó que no fue él quien cometió el error, sino la empresa por eso el Ayuntamiento no ha pagado ni un peso.

"No hay daño al erario y no pagará nada a diferencia de otras administraciones, no se paga hasta que entegue todo bien".