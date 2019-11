Los empresarios Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, así como Carlos Salazar Lomelín, al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se pronunciaron a favor de la ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC), así como del Plan Nacional de Infraestructura, pues consideraron que con ambas medidas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “sentó las bases” para generar confianza en los inversionistas.

Coincidieron que lo relevante no es preguntarse si durante este 2019 se generó crecimiento, sino en lo que viene para el país durante los próximos años y más allá del sexenio pues "sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscales, la inflación bajó", afirmó Carlos Slim.

Subrayó que el plan anunciado entre el gobierno de la República y la iniciativa privada equivale a echar a andar una política de estado en materia de infraestructura.

Además, Carlos Salazar Lomelín destacó que en cuestión de días el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sea ratificado: “Creo que sientan las bases de poder crecer al menos ese 2 por ciento que está en el presupuesto y nosotros estimamos que podemos tomar otro tipo de orientación ya ahora sí en la economía mexicana, tenemos todas las bases para ello", expuso el dirigente del CCE.