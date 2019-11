Al advertir estar en el ánimo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al ser parte del mismo proyecto de nación y trabajar contra la corrupción de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, además refrendar su apoyo en la evolución de Canoa en municipio y desarrollar diferentes acciones como seguridad, Claudia Rivera Vivanco aceptó la existencia de células del crimen organizado en Puebla.

Al concluir la primera sesión del Cabildo de la Angelópolis en 488 años en La Libertad, la alcaldesa insistió que las estrategias de seguridad realizadas con los tres órdenes gubernamentales continuarán impulsándose y no solicitará más efectivos a la Federación.

#Ahora 💡 La alcaldesa @RiveraVivanco_ advierte estar en el ánimo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como lo corrobora el estar en el mismo grupo político y el trabajo conjunto que se realiza en diferentes sectores.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/2rlNcc13pt — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 27, 2019

Bajo esa perspectiva pidió a representantes de medios informativos que el lunes alteraron su declaración al reiterar que nunca se opondrá a la transformación del municipio 218 de la entidad y la LX Legislatura determinará al respecto.

“Al referirme a Canoa, quiero ser precisa, apelar a su profesionalismo; desde que planteó el gobernador que sea municipio, comenté que estoy sumada y hay voluntad para que esto sea posible”, subrayó.

Recordó que la junta auxiliar localizada al nororiente de la ciudad deberá de cumplir algunos requisitos como todo, pero el proceso ya no estará en la cancha del municipio sino de los diputados.

“Reitero mi compromiso para sumar y lo que nos corresponda como municipio se implementará, lo estaremos haciendo, nos interesa que haya una mejor distribución de los recursos a las juntas auxiliares de Puebla”.

Precisó que el plan de Barbosa Huerta no viola la autonomía municipal, por el contrario suma al igual que a los programas que se realizan conjuntamente en la cotidianidad, acentuó que cualquier ciudadano puede hacer la solicitud ante las instancias correspondientes para realizar este tipo de acciones.

“La municipalización de Canoa no es un tema que nos confronte por eso pedir y apelar a su profesionalismo; no es ético ni profesional cuando se hace preguntas que no se han planteado”.

Mismo equipo

El pertenecer al mismo proyecto de nación, indicó, confirma estar en el mismo ánimo, como es también estar encaminando acciones en contra de la corrupción en la mima senda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las acciones encaminadas para favorecer a toda la población y no solo a unos cuantos, matizó es otra muestra de estar en la misma frecuencia.

Pero además se deben sumar, puntualizó, las operaciones de seguridad para mejorar localidad de vida de los ciudadanos en las que participan fuerzas de la Guardia Nacional, SEDENA, policía Federal y elementos de la Fiscalía, al recordar el operativo ocurrido la víspera en el desmantelamiento de una banda del rimen organizado en la calle Oro de la colonia Minerales Guadalupe del Sur, el día previo.

Grupos delictivos

La noche previa, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María de Lourdes Rosales Martínez, valoró la captura de una banda del crimen organizado conformada por 22 hombres y cuatro mujeres para totalizar 26 personas.

Cuando se unen dos o más personas para delinquir, acentuó, desafortunada y paradójicamente por eso se llama delincuencia porque tienen componentes de organización.

Ante ese horizonte, estimó que las autoridades tienen que estar preparadas, y en esta estrategia de seguridad municipal se está haciendo la prevención.

Señaló que desafortunado el ataque que recibieron los uniformados en esa zona de la metrópoli fue desde las azoteas, “aéreo y ya nos había ocurrido en otra ocasión”, reveló.

Subrayó que siempre que existan grupos que se organicen con más de dos personas es delincuencia organizada.

“Es una manera de agruparse y estamos identificando y combatiendo, desarticulando (grupos) en ambos casos”.

#Ahora 💡 En el cierre de la primera sesión itinerante del Cabildo, @RiveraVivanco_ pide un minuto de silencio por José Humberto Vázquez Ojeda, comandante de la @SSC_Pue.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/5mHUAdjtw8 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 27, 2019

Falta consolidar resultados

Rivera Vivanco priorizó que la estrategia de su gobierno sí está funcionando, pero aceptó que aún falta que cumpla con todas las expectativas.

“La estrategia de seguridad es inédita porque nunca había existido una coordinación con los tres niveles de gobierno; se le apuesta a que continúe la comunicación y articulación y fortalecer el sistema de justicia en el país”.

El enfrentar a la delincuencia, después de la carencia de programas reales en la incidencia para contraer las actividades delictivas, indicó, no se logra inmediatamente sino con una estrategia a mediano, corto y a largo plazo.

Pero advirtió que la estrategia conjunta se mantendrá para transformar la realidad de Puebla como se corroboró en la captura de las 26 personas relacionadas con el narcomenudismo a quienes confiscaron armas largas, drogas y medicinas de carácter controlado, además de participar en el asesinato del Capitán Jesús Humberto Vázquez Ojeda.