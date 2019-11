El Partido Revolucionario Institucional (PRI) avaló la llegada de Francisco Romero Serrano al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues el dirigente estatal, Lorenzo Rivera Sosa afirmó que se trata de una persona preparada para ocupar el cargo, sin embargo, también manifestó que el tricolor será vigilante de que su conducta sea con total apego a los ordenamientos legales; a su vez, rechazó ruptura de priistas en el Congreso del Estado, ante la votación dividida para el nombramiento del nuevo auditor.

En entrevista, en el marco del foro "La violencia hacia las mujeres, rompiendo estereotipos de género y comunicación política", el líder de los priistas recordó que auguró que el priista Francisco Romero Serrano (pues aún está en proceso su baja del PRI) sería electo auditor por el Congreso del Estado, pues desde su punto de vista era el mejor preparado de los aspirantes a ocupar este cargo.

"Esperemos que hoy con el perfil que había pronosticado,que el perfil para un auditor debería ser una persona con experiencia, con capacidad y que fuera profesional y conociera del tema y con ello abre siempre una expectativa positiva de que a los poblanos nos irá bien, el tema de la auditoría no es un tema menor, es un tema de revisar cómo es el manejo de los recursos y que no exista garrote político, sino que exista el tema profesional de buscar realmente que el manejo de los recursos sea lo mejor en favor de todos los poblanos", dijo.

El líder de los priistas en Puebla refirió que su partido será vigilante de que el actuar del nuevo auditor sea apegado al marco legal y que está institución deje de ser ocupada como garrote político, como ocurrió en el pasado, cuando se ocupó la amenaza en contra de los entes públicos fiscalizables.

"Seremos vigilantes de que se apliquen las leyes, que haya justicia y equidad y lo que resalte sea el tema de la transparencia y vigilar que los recursos se apliquen adecuadamente y eso es lo más importante, va llegando no podemos hablar mal y lo que considero es lo que exprese que el PRI apuntaba es que llegará una gente profesional, una gente que tuviera experiencia en la auditoría y que fuera preparado para el tema y es lo que en este momento se da, estaremos atentos y seremos observadores a que no existan cosas para la democracia y para el desarrollo integral de nuestro estado", refirió.

Rivera Sosa también rechazó una ruptura de los priistas en el Congreso del Estado, luego de que integrantes de su partido votaron de forma dividida, ya que Nibardo Hernández Sánchez y Javier Casique Zárate votaron en contra, mientras que Rocío García Olmedo se abstuvo y por su parte Josefina Hernández voto a favor de la propuesta de Francisco Romero Serrano, quien fue la principal propuesta de "Juntos Haremos Historia".

El líder del PRI justificó que los nuevos tiempos políticos determinan que son los diputados los que deben conducirse con total libertad en sus decisiones, por lo que la dirigencia no marcó alguna línea para que votaran a favor de algún personaje en particular.

ASE debe ser estricta con recursos municipales

Por otra parte, el líder del PRI refirió que el nuevo titular de la ASE, debe ser estricto en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos en los municipios, para evitar que ocurran casos como el de Tehuacán que ante la falta de auditorías se presume el mal uso de los recursos públicos o bien como en el caso de Puebla que al cierre del año habrá un subejercicio por no aplicar el dinero que estuvo etiquetado para acciones en beneficio de las y los poblanos y que la administración municipal simplemente no los aplicó.

"Que con ello no suceda lo que ya está pasando muy cerca, lo que pasó con el escalde de Tehuacan, donde se le encontró o por lo menos en el proceso que escuchamos en forma mediática ya se están revisando las cuentas (...) por otro lado ver también en Puebla ver que el presupuesto que se asigna que es una pelea permanente de los ciudadanos para atender los servicios como es el caso de la capital donde vemos con preocupación que no se va a gastar la totalidad de recursos que tiene Puebla y donde las necesidades son gigantes cada día, el tema de la seguridad, demanda de servicios públicos, alumbrado y obras que seguro no alcanzará ningún presupuesto y el no aplicarlo pues también se convierte en algo que no beneficia a los poblanos", dio el líder de los priistas.

Rivera Sosa señaló que el nuevo titular de la ASE tiene bastante trabajo al frente de este organismo, ya que además de revisar en tiempo real las cuentas públicas de los 300 entes públicos, hay solicitudes de una revisión de las cuentas que ya fueron aprobadas y de las que hay dudas.

Sin definir secretaría general

En otro tema, el líder del PRI informó que aún no se define quién ocupará la secretaría general de este partido político ante la salida de Xitlalic Ceja García, quien participaría en el proceso de renovación de la dirigencia estatal, por lo que ésta será una decisión en la que pueda intervenir el Comité Ejecutivo Nacional.

El líder de los priistas comentó que lo más importante es que viene un proceso de renovación del PRI y todos los militantes deben sumarse a los trabajos para que así en 2021 recuperen espacios de elección popular.