A dos días de cumplirse un año de su mandato, el 72% de los mexicanos aprueba la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, mientras que solo el 22% de los encuestados lo desaprueba según una encuesta realizada por el grupo Enkoll.

Sin embargo, la aprobación del presidente, según esta encuesta, disminuyó 6% respecto de la medición de octubre pasado, cuando se colocó en 78%.

Otro estudio, este realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, revela que el 57.8% de los mexicanos aprueba el trabajo de AMLO.

Sobre el rumbo que ha tomado el país desde la llegada de AMLO, en el estudio del el Gabinete de Comunicación Estratégica el 62% de los encuestados considera que lo está llevando por un buen camino; el 32.1% opina lo contrario; el 4.1% dice no saber, y un 1.8% no contestó.

Un país estancado e inseguro

El Gabinete de Comunicación Estratégica también realizó preguntas sobre rubros específicos.

Pese a la aprobación general, el 49.5% de las personas señala que el país está estancado (porcentaje 6% mayor al de octubre) y solo un 29.6% dice que está avanzando.

Respecto a los problemas que enfrenta el país, el 46.2% cree que el tema más preocupante es la inseguridad, el 13% la corrupción y el 10% la economía.

Para el 41.1% la inseguridad en las calles aumentó mucho; el 24% dice que ha aumentado poco; el 27.9% considera que disminuyó algo, y un 3.8% que disminuyó mucho.

Con relación a la estrategia de seguridad implementada por AMLO, el 72.3% dice que la debería cambiar; un 22.1% que no; un 4% dijo no saber, y un 1.6% no contestó.

Apoyan austeridad

A la pregunta de cuál de los apoyos sociales los ha beneficiado el 5.6% dijo que el apoyo a adultos mayores, el 5.5% que el apoyo a personas que más lo necesitan y el 3.9% se han visto beneficiados por los apoyos a la educación.

Con relación a las acciones implementadas por AMLO, el 10.2% opina que lo mejor han sido las medidas de austeridad; el 8.5% dice que el combate a la corrupción con 8.5%; el 7.8% que el apoyo a adultos mayores; el 7.8% que el apoyo a los más necesitados, y el 5.6% cree que el apoyo a la educación.

Mientras que el 13% de los ciudadanos dice que la peor medida ha sido el combate a la delincuencia, el 4.9% que ha gobernado mal o no ha cumplido, el 4.5% está en desacuerdo con la cancelación del aeropuerto, y el 4.2% desaprueba los apoyos a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un informe este 1 de diciembre en el Zócalo capitalino con motivo del primer año de su gobierno.

Las razones de la alta aprobación

El grupo Enkoll analiza las razones por las que AMLO ha mantenido un alto nivel de aprobación desde el inicio de su gestión.

Entre los motivos más importantes están: su “combate a la mafia del poder”; el discurso moral que maneja; su empatía frente a los más desfavorecidos; una agenda política y mediática diaria, y el haber quitado privilegios y dar apoyos sociales sin intermediarios.

Por otro lado, la consultora encontró puntos que le disminuirían los porcentajes de aprobación como: que la economía e inseguridad empeoren; que haya afectaciones por la desaparición de algún programa o reducción presupuestal, y la continuidad en la corrupción.