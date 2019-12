Diciembre mes en donde la nostalgia nos invade, algunos artistas ofrecen un material especial con motivo de esta época, tal es el caso de Robbie Williams quien presenta su primer álbum de navidad titulado “The Christmas Present”.

El material incluye la participación Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, Tyson Fury entre otros.

De los discos y colaboraciones

“The Christmas Present”, incluye dos discos con canciones originales y covers festivos, está disponible en CD (standard y deluxe), vinilo y cassette, el álbum doble incluirá dos discos: Christmas Past y Christmas Future.

Ambos son una mezcla brillante de canciones originales y famosos covers festivos con apariciones estelares.

El disco 1 Christmas Past compuesto por 13 temas, incluye los clásicos invernales como “Winter Wonderland” (con vocales del coro de LMA), “Santa Baby” con Helene Fischer, cantante alemana, como invitada, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, un cover de “The Christmas Song” (hecha famosa por el trio de Nat King Cole), “Merry Xmas Everybody” de Slade con Jamie Cullum y “It’s A Wonderful Life”, a dueto del padre de Robbie junto con Peter Conway.

El disco 2, con 15 temas Christmas Future, incluye los temas originales “Time For Change”, “Home”, “Fairytales” con Rod Stewart y “Bad Sharon” con el campeón de box Tyson Fury, además de “Christmas (Baby Please Come Home)” con el cantautor canadiense Bryan Adams y “I Believe In Father Christmas”.

Por si fuera poco la versión deluxe del CD cuenta con cuatro bonus tracks incluyendo el dueto con Rod Stewart: “It takes Two”.

“The Christmas Present”, es el álbum de estudio número 13 de Robbie y un paso muy grande para uno de los artistas más aclamados del Reino Unido.

Escrito y grabado en una variedad de locaciones incluyendo Londres, Stoke-on-Trent, Los Ángeles y Vancouver, el álbum junta a Robbie una vez más con su amigo y gran colaborador Guy Chambers, quien ha producido la mayoría de sus trabajos junto con Richard Flack.

De esta manera el ícono musical empezó 2019 con mucho estilo al hacer su primer sold-out en su residencia en Las Vegas y en julio recibió alabanzas al presentar su show sold out como artista principal del Barclaycard presents British Summer Time Hyde Park.

También lanzó “Under the Radar Volume 3” y cierra con broche de oro con su primer disco doble navideño “The Christmas Present”.