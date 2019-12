El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional los ataques que han vivido los periodistas durante la cobertura presidencial, principalmente los ocurrido ayer en el primer informe de su gobierno realizado ayer en el Zócalo de la CDMX.

López Obrador reprobó las agresiones y aseguró que este tipo de acciones perjudican a quienes cumplen con su labor.

“Lamento mucho que haya sucedido esa agresión y, desde luego, repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo y no debe suceder eso, eso en vez de ayudar perjudica; eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno yo digo aquí que, en vez de ayudarnos, nos afecta. Además son conductas reprobables; no debe haber agresión a nadie”.

AMLO garantizó que en su gobierno hay libre manifestación de ideas al considerar que el periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo "y lo más distante que sea posible del poder".

Por otro lado, afirmó que la Cuarta Transformación no ha censurado a nadie y puso el ejemplo de Loret de Mola y a Víctor Trujillo ‘Brozo’. “Somos incapaces de pedirle a los dueños de los medios de comunicación que quiten a un periodista, nunca lo hemos hecho es un asunto de principios”, acotó.

El titular del Ejecutivo Federal recalcó que su administración es distinta a las anteriores en torno a la participación de los medios como un punto de crítica.

“No somos iguales, están queriendo crear una imagen de que hay censura, que se reprime a los medios, lo que hay sí son estas pasiones desbordadas de simpatizantes que se tienen que ir controlando poco a poco. Si lo festejaremos, si lo aplaudiéramos entonces no se controlan, pero si son simpatizantes y están participando en la transformación del país estoy seguro que van a autolimitarse y aunque tengan el corazón caliente la cabeza fría y respetar”.

Una agresión

Durante el evento de López Obrador en el zócalo de la CDMX, uno de los ataques en contra de los representantes de la prensa fue el reportero de ADN40, Irving Pineda, quien fue agredido por un grupo de seguidores identificado como "Red de AMLO", los cuales golpearon, arrinconaron y corrieron del sitio acusándolo de "Chayotero".