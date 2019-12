Con inversión privada será construido un reclusorio en el estado, anunció el gobernador, Miguel Barbosa, quien señaló que en enero comienzan los trabajos, pues en el penal ubicado en la capital existe un descontrol y grave problema que no atendieron los gobiernos panistas y por el contrario dejaron crecer, especialmente en corrupción.

Además de este proyecto, el gobernador, anunció que solicitará a la federación el apoyo de recursos para la construcción de un centro que albergue a por lo menos mil personas, ya que al menos 700 delincuentes del ámbito federal están recluidos en centros poblanos.

#EnHilo 👉🏻 A partir de enero comenzará la división y estrategias para disminuir la problemática en los Centros Penitenciarios.



El mandatario local pedirá al Gobierno Federal que se construya un Centro Penitenciario Federal.



En conferencia de prensa, el mandatario poblano informó que ya tuvo los primeros acercamientos con la Iniciativa Privada; sin embargo, anunció que la construcción del nuevo centro saldrá por licitación, para privilegiar temas de transparencia.

“Con la iniciativa privada ya me ofrecieron meterse con varias empresas, pero es producto de un concurso, empresas muy fuertes, ya se ofrecieron ellos a que pudieran construir, pero todo es parte de la licitación y haya o no haya dinero público. Si no hay dinero público voy a empezar en Puebla un reclusorio de 2 mil 400 personas para dividir San Miguel y ese reclusorio porque San Miguel esta fuera de control con más de 4 mil personas, en esta lucha contra el crimen, saben cuántos detenidos tenemos al mes, es una barbaridad”, dijo.

Barbosa Huerta refirió que el combate a la inseguridad es un asunto complejo que debe atenderse de forma puntual y el hacinamiento delos centros penitenciarios, la corrupción todo lo que existe alrededor de este tema se debe atender para no dejar crecer el problema.

“Ese tema fue uno de los que tratamos en la mesa de seguridad, el escandaloso crecimiento de los detenidos que tienen que ir a los reclusorios cuando el sistema de reclusorios de Puebla esta completo y relleno. Si eso no se trata será de enorme preocupación, todo eso lo heredaron, yo no lo provoque, esos que marchan las calles gritando lo provocaron”, dijo.

Programan 8.1 millones de pesos para Centros Penitenciarios

De acuerdo al proyecto de presupuesto para el siguiente año, fueron programados 8 millones 159 mil 522 pesos para la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios; sin embargo, el gobernador anunció que, la construcción de al menos cuatro centros penitenciarios serán construidos con el apoyo de la iniciativa privada.

El mandatario local dijo que con la construcción de los cuatro centros penitenciarios con mayor capacidad y todos los servicios se atenderá principalmente el hacinamiento, este tema fue un compromiso de campaña, ante el grave problema que esto representa.