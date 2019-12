La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró a los medios que, desde su punto de vista, se debería impulsar la despenalización del aborto en todos los estados del país.

Tras reunirse con líderes parlamentarios de los Congresos locales, la funcionaria aclaró que para evitar en polémicas y malas interpretaciones, señaló que lo mencionado es únicamente su opinión.

La funcionaria federal expuso que pese a su forma de pensar en el tema, respeta la legalidad de los estados, por lo que aseguró que no habrá ninguna imposición acerca del tema del aborto.

"No, yo nada más expresé mi opinión que siempre he sostenido, o sea, a ver, yo respeto y he respetado desde que yo era Ministra de la Corte siempre la configuración legislativa de cada una de las entidades federativas".

Esta no es la primera vez que Olga Sánchez Cordero se pronuncia a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional, pues en el Día Internacional de la Mujer exigió que no se criminalice a las mujeres por abortar.

En este 2019, Oaxaca hizo historia al convertirse en la segunda entidad federativa de México que despenalizó el aborto tras una larga discusión en el Congreso local.

Otros estados mantienen la discusión sobre el tema como Hidalgo, mientras que Puebla dejó el tema "pendiente" para el próximo año.