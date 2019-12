La existencia de voluntad política entre autoridades de Puebla y San Pablo del Monte, Tlaxcala, evitará la presentación de la controversia constitucional por parte de ambas autoridades para dirimir el conflicto territorial que inquieta a población de ambos municipios

El presidente de la comisión Metropolitana, Edson Armando Cortés Contreras, explicó que la parte en conflicto seguramente se mantendrá en el mapa geográfico de la Angelópolis como se encuentra definido, derivado del espíritu de cooperación.

Además, anunció que seguramente las acciones se definirán durante el 2020 por el trabajo realizado por ambas autoridades y por la intervención del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, el caso quedará resuelto, reiteró.

Existe firmeza, refrendó entre autoridades para definir el proceso sin acudir a las autoridades dela Federación en los días subsiguientes.

“La controversia no, no es necesaria, la mayoría de los municipio son del mismo proyecto y creo que debemos agotar el diálogo y no hay desgaste; primero se debe resolver (la situación) con San Pablo del Monte, pero tenemos también los casos de Cuautinchan, Amozoc, Cuautlancingo (agendados)”.

Recordó que la zona tiene conflictos por el pago de Predial, varios ciudadanos pagan en San Pablo, aunque realmente deben tributar al municipio y regidores de la Angelópolis, por lo que analizarán la senda a seguir para revertir este caso porque el recurso debe notarse en las arcas municipales de Puebla.

Reveló que como el cobro del Predial, servicios de limpia y otros programas es más bajo económicamente, pues pagan al municipio de Tlaxcala, pero los servicios los da el Ayuntamiento de Puebla y los adeudos deberán de checarse en la administración.