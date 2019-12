A pesar de que la Secretaría de la Función Pública Federal inició investigaciones en contra de Rodrigo Abdala Dartigues, el coordinador del gobierno federal refirió que no ha sido notificado de este tema y rechazó de forma tajante el desvío de recursos públicos con el objetivo de influir en el proceso interno de Morena que beneficie a Bertha Luján Uranga.

Entrevistado en Casa Aguayo, el funcionario federal refirió que "no he sido ni siquiera notificado, no tengo postura más que el tema mediático. Es que en realidad no sé quién lo ha dicho. Es un tema completamente falso, fuera de la realidad. Si total, absolutamente (...) no hay nada más que decir", refirió.

#EnHilo 👉🏻 @RodrigoAbdalaD señala que no ha sido notificado por la Secretaría de la Función Pública respecto a la investigación que se le sigue por el supuesto desvió de recursos públicos.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/SM6aM4X5nu — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 4, 2019

En este orden, dijo estar de acuerdo en el anuncio que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respecto a cero tolerancia para los coordinadores del gobierno federal que cometan irregularidades, pues en su caso aseguró que no ha cometido desvíos de recursos, así agregó "totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con todo el rigor de la ley", refirió.

Abdala Dartigues refirió que hay garantía de que el dinero público federal no será utilizado con fines electorales, en la víspera del proceso electoral 2020-2021 cuando se renuevan las Cámaras de Diputados Federal y Local, además de las presidencias municipales.

"La garantía de que las leyes están ahí para observar alguna mala conducta, incluso hay instancias que se encargarán de sancionar cualquier tipo de acto que no vaya de acuerdo a lo que se estipula de nuestra parte, de nuestro trabajo", sostuvo.