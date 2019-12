El programa para erradicación la corrupción al seno del Ayuntamiento se muestra con las 258 credenciales con código QR entregadas a trabajadores, así los propietarios de negocios establecidos en Puebla certificarán que los portadores realmente laboran en la administración municipal, valoró Claudia Rivera Vivanco al acentuar que ella misma se encargará del proceso judicial para trasladar a los empleados desleales a la autoridad competente.

La alcaldesa entregó las primeras credenciales a los supervisores del Ayuntamiento, para que se identifiquen ante propietarios y personal de los negocios de cualquier giro comercial que visiten.

Además, subrayó que los trabajadores que soliciten dádivas, moches o pretendan extorsionar a dueños y colaboradores de establecimientos, serán dados de baja de la comuna y procederá legalmente porque todos los actos tienen consecuencias.

En compañía de sus secretarios y regidores, recordó que nunca ha dado instrucción alguna para que pidan dinero, al exigir a los supervisores no se dejarse sorprender por sus jefes o coordinadores y denunciarlos inmediatamente con la propia presidenta municipal.

“Acá no hay eso de que arriba me pidieron: cobra, pide algo a cambio o pide dinero; eso no hay en la gestión; arriba (en mí oficina) hay una presidenta municipal que no pide, que está en contra de los moches, de cortar el camino (del trámite) para pedir”.

Claudia Rivera refrendó que no le temblará la mano para canalizar a aquellos funcionarios traidores que cometan actos de corrupción con la autoridad correspondiente y se encargará del proceso legal ante las instancias correspondientes.

“Por favor no se dejen sorprender, si hay un jefe de departamento directo ‘que me está pidiendo’ estén seguros que no; esta presidenta llegó aquí por el hartazgo y sentía que se había perdido la confianza en el ejercicio de gobierno, pero se la devolveremos”.

Recordó que combatir la corrupción es uno delos ejes centrales del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por eso la alcaldía pondera implementar mecanismos tecnológicos para evitar actos de corrupción.

La aplicación para conocer el nombre, cargo y fotografía aparecerá con el código QR, sin importar que la credencial ya tenga la foto del trabajador.

Implementar las nuevas credenciales acompañadas de la aplicación, derivó al darse cuenta que hace varias semanas atrás de la actividad de supervisores piratas del Ayuntamiento que intentaban extorsionar a empresarios.

“Ese tipo de personas ya se aprendieron bien el camino y saben hacer bien su trampa (para realizar acciones al margen de la ley”, al estimar que los propietarios y trabajadores de cualquier negocio formal podrán descargar la aplicación para observar los códigos QR, a través del escaneo de cámaras de los teléfonos móviles para avalar que el funcionario es parte del equipo del Ayuntamiento.