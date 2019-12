El Servicio Sismológico Nacional (SSM) dio a conocer a través de sus redes sociales que se registró un sismo entre los límites de Puebla y Veracruz, fenómeno natural que sorprendió a pobladores de la zona.

De acuerdo con el SSM, el movimiento telúrico tuvo epicentro en Sayula de Alemán, Veracruz de magnitud 5.1, actividad que, de acuerdo con diversos usuarios de Twitter hubo partes en Puebla que se percibió.

Por otro lado, la dependencia expuso que este fenómeno tuvo una profundidad de 138 km.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 66 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 05/12/19 13:01:14 Lat 17.37 Lon -94.65 Pf 138 km pic.twitter.com/OTHMekf3rw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 5, 2019

Por su lado, Protección Civil de la capital poblana señaló que pese al movimiento telúrico, no se activó en la entidad porque no fue perceptible y no generaba peligro a la población.

Ante ello, PC Municipal exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta ante cualquier fenómeno de este tipo.