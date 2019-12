El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció a favor de la libre manifestación que realizaron los miembros de la Asamblea Social del Agua (ASA); sin embargo, expuso que fueron utilizados por el protagonismo excesivo del diputado Héctor Alonso Granados, a quien no llamo por su nombre.

Entrevistado respecto al zafarrancho protagonizado en el Congreso del Estado el martes, cuando se intentaba aprobar una reforma a la Ley del Agua, el gobernador refirió que sabe de la iniciativa que impulsaron Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, con el objetivo de que la empresa Concesiones Integrales no pueda realizar cortes de agua cuando tengan deuda y el consumo sea de uso domestico a no más de 300 litros, más no era el tema de la desprivatización.

El gobernador se pronunció por la libre manifestación de un grupo de personas que por varios años han insistido en el tema del derecho al agua como un derecho humano; sin embargo, condenó que hayan sido utilizados por el protagonismo de un diputado.

“Libre manifestación de un grupo de personas que fueron utilizadas para un protagonismo excesivo de diputados, o de un diputado, eso es lo que yo veo, que exacerba sus acciones, que agrede al presidente del órgano de gobierno cuando llega y veo que en un video le pega en la mesa y eso es lo que exacerba, lo demás lo veo como la practica parlamentaria de permitir que personas ingresen a una sala de sesiones de un Congreso donde yo no conozco esa practica en otro Congreso, la gente grita”, dijo.

Entre los manifestantes, estaban Argelia Arriaga, quien es suplente de la presidenta municipal, Claudia Rivera, Omar Jiménez Castro, suplente del sindico y Marí Eugenia Ochoa García, esposa de Abelardo Cuéllar, secretario del trabajo.

Alista iniciativa para eliminar el fuero

Respecto a la eliminación del fuero para que los representantes populares puedan ser castigados por la comisión de violencia u otro tipo de delitos, el gobernador anunció que el siguiente año presentará una iniciativa para eliminar el fuero constitucional, que lo incluya a él, pues es una “falacia”, ya que ahora los medios de comunicación y las redes sociales, “deshacen” a cualquier servidor público.

La pregunta fue ejemplificando la violencia de genero que ha cometido el diputado sin partido, Héctor Alonso Granados, pero a su vez por las agresiones que cometió el miércoles durante la sesión ordinaria, y es que el legislador local no puede enfrentar una denuncia penal, gracias al fuero constitucional.

“Yo voy a presentar entrando el año, una iniciativa para la desaparición del fuero para servidores públicos locales, que incluya al propio gobernador, porque hoy el fuero es una falacia, el fuero que te da inmunidad procesal ya no le sirve a nadie, a nadie, el día que un servidor público tenga acreditado que cometió un delito todo el esquema de comunicación global que son ustedes, que son medios impresos, electrónicos, redes desasen a cualquier servidor público, la sociedad ya no permite que los fueros se protejan servidores públicos respecto de los cuales existen pruebas evidentes, no sirve de nada un fuero ya, el fuero procesal, hay que mantener el fuero sobre no ser reconvenidos”, dijo el mandatario local.

En la pasada legislatura local fue presentada una iniciativa para eliminar el fuero a cargo del entonces diputado Julián Peña Hidalgo, pero ahora el mandatario local anunció que enviará una propuesta al Poder Legislativo, la que se debe concretar el siguiente año.