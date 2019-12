A la Oficialía de Partes del Congreso del Estado llegó la renuncia de Víctor Carrancá Bourget, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), el documento tendrá su curso legal y con ello la Junta de Gobierno y Coordinación Política iniciará el proceso para la designación del titular de esta institución de la que está encargado, Gilberto Higuera Bernal.

De acuerdo con la información que obtuvo Intolerancia Diario, el documento llegó a las 11 horas de este jueves a Oficialía de Partes del Poder Legislativo, con ello es que el recurso legal que legisladores locales emprendieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará sin efecto, pues por su voluntad Carrancá Bourget presentó su renuncia al cargo.

Previo a esta confirmación del Poder Legislativo, el encargado del despacho, Gilberto Higuera Bernal, anunció que el documento ya se ventilaba en el el Congreso del Estado; sin embargo, el tema no fue confirmado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta; mientras que el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que se analizará el procedimiento a seguir.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que hubo una confusión de Carrancá Bourget y no se concretó el procedimiento; sin embargo, este jueves llegó el documento que será analizado.

“Vino, intentó hablar con alguien, no conmigo, expresando su interés de presentar su renuncia, vino a quererla presentar al Congreso, pero como tenía confusión no la presentó, su derecho es de presentarla en cualquier momento, en el momento en que la presente, en ese momento se desencadena un conjunto de acciones para la nueva elección del nuevo fiscal”, dijo el gobernador, en una entrevista al medio día del jueves.

El mandatario local refirió que el nombramiento del fiscal general es un asunto del Congreso, de acuerdo a lo que marca la Constitución Política de Puebla y lo que determina la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), en sus artículos 97 y 16, respectivamente.

Señaló que no conoce al fiscal, Víctor Carrancá Bourget, nombrado el 5 de enero de 2016 por las y los diputados locales, bajo la orden del entonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, pues solo lo vio en una ocasión en un informe de actividades del ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez.

“Yo tengo una excelente opinión de Higuera, pero no es un asunto mío. Hoy estoy trabajando de manera extraordinaria con el fiscal Higuera, las cosas de gobierno no son de querer o no querer, es de atribuciones, esa es atribución del Congreso”, dijo.

Quedaría sin efecto proceso ante la SCJN

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, informó que la siguiente semana se aprovechará para sacar este tema, es decir, analizar los artículos 97 de la Constitución, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la FGE, para nombrar a un nuevo titular.

“Vamos a estar en sesión la siguiente semana, vamos a sesionar tres días, para poder sacar todo lo pendiente, todo o que salga antes de que acabe el año, como los presupuestos y también esto. Tenemos que revisar esta situación de la renuncia, si ya se notificó, si ya es oficial y sobre eso estableceremos un calendario, el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal”, dijo.

Higuera Bernal atento al procedimiento

Entrevistado por separado, el encargado del despacho, Gilberto Higuera Bernal, refirió que estará atento al procedimiento que concrete el Poder Legislativo, dijo que de acuerdo a la Constitución Política de Puebla, las y los diputados tienen que emitir una lista de diez aspirantes y de no hacerlo, es el jefe del Poder Ejecutivo quien envía la propuesta.

“Yo voy a estar atento a lo que decida el Congreso y a lo que decida el gobernador. No me puedo incluir en una lista, si el Congreso hace una lista de 10 y sale una terna. A mí no me van a ratificar en el cargo porque me ratificarían como Fiscal de Investigación Metropolitana”, dijo.

El fiscal refirió que ha dialogado con Víctor Carranca, pero específicamente para que se realice el procedimiento de entrega-recepción, como lo marcan los procesos jurídicos, pero insistió en que será respetuoso de las decisiones que tomen las y los diputados locales.

Miguel Barbosa en libertad de mandar propuesta

De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política del Estado, el gobernador tiene la facultad de mandar su propuesta para el nombramiento del fiscal general del estado, solo en el caso de que el Congreso no emita una lista de diez aspirantes en un plazo de 20 días.

El articulo cita “el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General del Estado designado podrá formar parte de la terna”, refiere la Constitución Política.

En este sentido, Gilberto Higuera Bernal, es uno de los funcionarios bien evaluados por el gobernador, por lo que no se descarta que esté en la terna y en su caso que sea nombrado por las dos terceras partes de legisladores como el titular de la Fiscalía General del Estado.