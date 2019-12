Tras la movilización del pasado miércoles por parte de integrantes de la llamada Asamblea Estatal del Agua, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Nora Merino Escamilla, reiteró que la reforma que se aprobará para modificar la Ley del Agua, únicamente es para evitar el corte del suministro, pero no se va a fomentar la morosidad, ni serán rehenes de algunos grupos.

En entrevista la legisladora expuso que después de que el pasado 28 de noviembre, se aprobará en la comisión que preside reformar el artículo 23 de la Ley del Agua del Estado de Puebla con lo cual se prohíbe a la empresa concesionaria del servicio el corte del suministro a los usuarios del servicio doméstico que consuman hasta 300 litros diarios.

Indicó que después de analizar la propuesta junto con el diputado Gabriel Biestro se acordó que cuando se dé la discusión en el pleno se presentará un punto reformatorio para que se modifique la cantidad máxima por la cual se puede llegar al corte del suministro, y será hasta 500 litros diarios.

Nora Merino Escamilla señaló que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas el consumo promedio de agua por una familia al día debe ser de 200 litros, sin embargo, en la reforma se incrementa a 500 litros para beneficiar a un mayor número de usuarios.

Indicó que con ello se beneficia a las personas de la clase media que han tenido problemas económicos, ya que de acuerdo al Inegi el promedio de consumo por persona es de 120 litros diarios, así el consumo de una familia de 4 personas es de 480.

Reiteró que donde se consuman más de 500 litros es porque los usuarios podría tener una alberca o utilizan el agua para regar jardines, por lo que no estarán contemplados en la medida y a ellos sí se les podrá suspender el suministro.

“Quien haya sido víctima de los cortes al entrar en vigor la ley será retroactivo y podrá solicitar que se reconecte, además de que se trata de un tema de salud pública ya que cuando no solamente se detiene el suministro, sino que se corta el drenaje se entra en otro tema”, aseveró.

Al ser cuestionada sobre la manifestación que se efectuó el pasado miércoles, rechazó que ella haya traicionado los principios de la Cuarta Transformación, ya que siguen trabajando para echar abajo la concesión del servicio, pero lo que no se puede fomentar es la morosidad,

Dijo que lo que se pide es que se pague lo justo por el servicio, y que no se de el corte del suministro, ni del drenaje, ya que se violan los derechos humanos de las personas, y aclaró que los adeudos que tengan no desaparecen, y por los créditos fiscales pueden ser embargados.

“Nosotros no podemos entrar en temas de deudas o créditos fiscales y decir que a quien debe, o nunca paga se le perdona la deuda, lo que queremos es evitar la morosidad, que pague quien pueda, y quien no pueda, no se le suspenda el servicio, pero sabe que tiene una responsabilidad y debe pagar”.

La legisladora advirtió que hay una presión “no de la buena”, sino que se quiere dictar lo que quieren que se ponga en la ley, y no serán rehenes en el tema del agua, y precisó: “tenemos problemas con la concesión, y si fuera tan fácil se habría tirado hace tiempo”.