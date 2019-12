El diputado José Juan Espinosa Torres ya no podrá reelegirse ni participar como candidato a otro cargo de elección popular, pues cometió violencia política de género y de acuerdo a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esto es considerado como un modo "no honesto de vivir".

En entrevista, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Gerardo Saravia Rivera informó que si este derecho se hace valer, entonces, para las elecciones de 2021, José Juan Espinosa Torres ya no podrá ser candidato a cargos de elección popular, esto incluye cargos locales y federales.

"Los criterios que ha venido manejando la sala superior del TEPJF son en el sentido de que a ellos servidores públicos que hayan sido sancionados o se haya determinado que cometieron violencia política de género se considera como un modo no honesto de vivir que es uno de los requisitos para poder presentarse y postularse a un cargo de elección popular, como sabemos a partir de las reformas constitucionales de 2014, ya hay la posibilidad de la reelección de los diputados y diputadas, lo presidentes municipales y si se llegará a determinar que un servidor público en este caso cometió violencia política de género podría ser un impedimento para poder postularse en ese sentido", dijo.

El magistrado recordó que el diputado local, José Juan Espinosa Torres, fue denunciado, incluso acreditó un taller respecto a la violencia política, el cual realizó en Ocoyucan, además públicamente se disculpó en medios de comunicación, como se ordenó por el TEEP.

El diputado local fue denunciado tanto por la entonces representante del PRI, en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Laura Torres Villegas, porque en el proceso electoral 2018, la priista fue agredida por el entonces candidato a diputado local, pero además fue denunciado por sus compañeras en el Congreso del Estado porque también fueron víctimas de violencia por parte del legislador local.

De hecho, las entonces directoras de área del Congreso del Estado y diputadas locales lo denunciaron por violencia política, pues además constantemente las amenazaba vía mensajes de whatsApp.

Héctor Alonso Granados otro diputado que enfrenta denuncias

Por su parte, el diputado local ahora del Movimiento Ciudadano, Héctor Alonso Granados, enfrenta denuncias por violencia política de género, el tema de se ventila en la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sánchez Sandoval, por lo que en breve podría emitirse una sentencia al respecto.

Gerardo Saravia Rivera dijo que el el diputado local fue denunciado por las diputadas, luego de que las ofendiera durante el desarrollo de una sesión ordinaria, por lo que, el magistrado no adelantó el sentido del fallo, ya que en principio no está en su ponencia y además esto sería violatorio a la ley, por lo que el tema se analiza y en breve se dará un fallo en el TEE.

"Hay una queja que se está conociendo en el Tribunal por los incidentes que se llevaron a cabo al seno del pleno, recientemente y está asignado este expediente y está asignado a la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sandoval, se está substanciando y analizando esto y ya tomará la determinación seguramente en la próxima sesión o en la siguiente para poder determinar qué tratamiento se le va a dar a ese asunto".

Las diputadas fueron agredidas por Héctor Alonso Granados, cuando las llamo "mojigatas e hipócritas", cuando se discutían reformas al Código Penal, respecto a la despenalización del aborto, por lo que se inició un procedimiento en el que se determinará si es viable o no sancionarlo.

Desafuero no aplica en estos casos

El magistrado presidente del TEEP, Gerardo Saravia Rivera, indicó que el proceso de desafuero no aplica en este caso, ya que constitucionalmente no está aprobado el tema y en todo caso el Tribunal no tendría las atribuciones para proceder en este caso.

"El proceso de desafuero no es algo que nos corresponda a nosotros, es algo que ya lleva a cabo el Legislativo, pero además como sabemos a partir del siguiente año, por lo que hemos tenido noticia se presentará la iniciativa para poder eliminar la figura del fuero para todos los servidores públicos y estaremos esperando lo que determina el Poder Legislativo", dijo el magistrado local.

Sin particularizar, en su opinión, el magistrado consideró que se deben aplicar sanciones ejemplares para quienes cometan violencia política de género, ya que en el país y particularmente en Puebla es grave este tipo de acciones.

Recordó que en los procesos electorales recientes, desde 2016 y 2018 hubo constantes denuncias por la Comisión de violencia política, pero además esta es una constante práctica ya en el ejercicio del poder.