El mundo de la música rap amaneció este domingo 8 de diciembre con la noticia de que Jarad Anthony Higgins, conocido en el gremio como Juice Wrld, murió a los 21 años de edad por sufrir complicaciones a causa de una convulsión.

De acuerdo con el portal TMZ, el rapero que comenzaba a despegar su trayectoria musical en Estados Unidos, viajó en avión anoche desde California hacia Illinois, sitio en el que tras arribar esta madrugada sufrió una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago.

El medio especializado en los famosos señaló que la complicación en su salud ocurrió mientras caminaba en las instalaciones del aeropuerto.

Medios locales expusieron que el músico fue atendido rápidamente, y en el sitio lo encontraron con sangre en la boca, motivo por el que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, sitio en el que un par de horas después fue declarado muerto.

Hasta el momento, el equipo médico no ha emitido las causas de muerte del músico.

Juice Wrld buscaba colocarse entre los nuevos referentes de la música rap luego de tener éxito el año pasado con "Lucid Dreams”, canción con la que se colocó en la segunda posición del Billboard Hot 100.

Su último éxito fue "All Girls Are the Same", el cual lo había puesto entre los favoritos de los norteamericanos.