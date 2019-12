Autoridades confirmaron que al menos cinco personas murieron en una erupción volcánica ocurrida este lunes en la isla White de Nueva Zelanda, en la bahía oriental de Plenty de la Isla Norte, y se teme que haya más víctimas, informó la policía.

Las cinco víctimas están entre los rescatados anteriormente, dijo la policía, y agregó que más de 10 personas se encuentran desaparecidas en la isla turística.

La Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda (NZDF, siglas en inglés) envió personal, así como un avión Orion P-3K2, dos helicópteros NH90 y el buque de la Armada HMNZS Wellington para ayudar en la operación de rescate, indicó la NZDF en un comunicado.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt