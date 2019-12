Tras estudiar el caso por casi tres años, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) informó este lunes que de manera unánime acordó excluir a Rusia de toda competición internacional por los próximos cuatro años luego de infringir el código de dopaje.

De acuerdo con el comité de revisión de cumplimiento (CRC) de la WADA, entre 2016 y 2018 hubo varias sanciones al país europeo a causa de que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) no cooperó en su totalidad durante las investigaciones sobre el deporte ruso.

Ante ello, el comité ejecutivo de la WADA decidió mantener las recomendaciones en una reunión en Lausana, Suiza.

Ahora, la RUSADA tiene un plazo de 21 días para aceptar la decisión o enviar el asunto al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R