Los apoyos al campo serán entregados de manera directa a los productores y sin intermediarios, para evitar que los líderes de organizaciones se queden con dinero o que no lo entreguen para lo que esta etiquetado, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien no cederá a chantajes de movimientos que están “enojaditos” porque ya no les llegará dinero.

Entrevistado respecto a la manifestación en Casa Aguayo y con respecto al presupuesto para el campo en 2020, el mandatario local dijo que miembros de la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios están en su pleno derecho de manifestarse, pero advirtió que el dinero no les será entregado a los líderes.

El mandatario local, incluso, recordó que en su reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se determinó que serán destinados 460 millones de pesos, entre los gobiernos federal y estatal al fertilizante, una vez que arranque el próximo ciclo agrícola.

“El presupuesto para el campo alcanza con la multiplicación de fórmulas para el presupuesto local y federal 4 mil millones, cosa que nunca había ocurrido, ya de ahí que organizaciones digan que ahora quieren más por favor, los programas son a campesinos, a productores no a organizaciones. Cero pesos a organizaciones, todos los dineros a campesinos y a productores. La línea nacional es a los campesinos parejo, tengo 460 millones de pesos para fertilizantes, 230 de nosotros y 230 que me dio Andrés Manuel para 58 mil hectáreas”, dijo el mandatario local.

En este orden, dijo que no cederá a las presiones de ninguna organización, pues insistió que el dinero será destinado a los productores, de acuerdo a las reglas de operación de los programas.

Llegan las primeras 43 patrullas

Este fin de semana llegaron las primeras 43 patrullas a la entidad, el próximo viernes llegarán otras 200 y en enero a mas tardar llegarán el resto de unidades que servirán para atacar a la delincuencia.

En entrevista, el gobernador dijo que no piensa en emitir procedimientos legales por el incumplimiento de la empresa responsable del arrendamiento de las patrullas, “ya llegaron 43 de aquí al 13 llegarán las 200 y en un plan de entrega que será en enero tendrán que estarán las mil. No estoy pensando en eso”, dijo.

En materia de seguridad, el mandatario local dijo que su gobierno cumple con la estrategia en materia de seguridad, por ello es que se concretará el plan de las mil patrullas que serán distribuidas en todo el estado para atacar a la delincuencia.

Bajo estudio apertura de nuevos Centros de Verificación

En otro tema, el gobernador anunció que se realizará un estudio para determinar la apertura de nuevos centros de verificación, en donde haga falta y que los permisos sean otorgados con transparencia y sin corrupción.

“Tenemos que terminar un estudio y el estudio tiene que arrojarnos cuántos necesitamos en Puebla, pero no son 17, se creo un monopolio disperso en varias empresas, hay un dueño común debajo de esa dispersión de empresas, no son 17 tienen que haber más para que pueda haber más y que otorguen los servicios, pero no de manera innumerable porque ya no sería posible”, dijo.

Al inicio de la presente administración hubo solicitud de dueños de Centros de Verificación que fueron cerrados en el periodo de Rafael Moreno Valle, por lo que, el gobernador dijo que se ésta reuniendo información para determinar en donde hacen falta más centros.