Con la posible reapertura del caso Chalchihuapan, recursos ínfimos y algunas investigaciones por linchamiento, será como inicie labores la nueva gestión en de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH).

En rueda de prensa, el titular del organismo, José Félix Cerezo Vélez, reconoció que en Puebla se vive una crisis en derechos humanos, al resaltar las situaciones relacionadas con linchamientos.

Sin embargo, evitó hablar de la administración de su antecesor, Adolfo López Badillo, al señalar que apenas está por terminar la entrega recepción.

En su mensaje, comentó que el reto para la CDH es que se materialice el contenido de las leyes y normas, pues no basta con tener un amplio catálogo de derechos y garantías si no se hace efectivo y la población no lo percibe en su vida cotidiana.

Dijo que la prioridad será la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos mediante un acercamiento, acompañamiento y presentación, para que sus derechos reconocidos en la Constitución General y estatal, se hagan valer, principalmente el de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, exigió a las autoridades estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones, respeten los derechos de los ciudadanos.

“Buscaremos el diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y las instancias públicas y privadas para cumplir con las exigencias y aspiraciones legítimas de la sociedad poblana”, aseguró ante la prensa.

Sin dinero

La CDH poblana es el organismo autónomo más castigado en el presupuesto entre las comisiones estatales de derechos humanos de todo el país, con solo el 1.5 por ciento de participación en el presupuesto.

Por lo tanto, Cerezo Vélez exhortó a los diputados locales a duplicar el presupuesto a ejercer, debido a que los recursos con los que cuenta, son insuficientes.

Detalló que con tan solo 22 millones de pesos al año, alcanza para cubrir lo básico que se requiere para las 62 personas que laboran en este organismo.

“Se les exige mucho y se les paga poco, (…) se tienen salarios como de una pequeña empresa (Pyme), bajos”, sentenció al calificar el presupuesto actual como pobre.

“No es posible que Transparencia tenga 120 millones de pesos y una Comisión donde le exigen mucho, 22 millones de pesos”, dijo al referirse al Instituto de Transparencia.

Por lo tanto, señaló que pedirá un incremento del 50 por ciento, es decir que llegue a 44 millones de pesos su presupuesto.

Finalmente dio a conocer que hasta el momento no hay ninguna queja en contra del exombudsman de Puebla, Adolfo López Badillo, en la Contraloría Interna de la CDH-Puebla.

Veracruz, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Durango, Zacatecas y Tabasco, junto con Puebla, son los más castigados, pues su participación no abarca más del 2 por ciento.

En tanto, Jalisco, Hidalgo, Campeche, Chiapas y Tlaxcala tienen los presupuestos más representativos pues rebasan el 8.8 por ciento del gasto destinado para los órganos autónomos.

La reapertura

Al ser cuestionado sobre el caso emblemático de Chalchihuapan en materia de derechos humanos, el ombdusman destacó que la CDH no puede reabrir el caso.

Sin embargo, indicó que se puede reabrir una nueva queja en caso de que haya un hecho nuevo o que de cierta manera no se haya investigado.

En julio de 2014, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en Chalchihuapan.

El saldo fueron decenas de lesionados, nueve de ellos graves y la muerte del niño de 13 años de edad, José Luis Tlehuatle Tamayo.

Lo anterior derivó en una investigación y recomendación al gobierno estatal de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual no fue cumplida a cabalidad, aseguran afectados.

Por lo tanto, recordó Cerezo Vélez que fue la CNDH la que atrajo el expediente y emitió la recomendación e incluso, la etapa de seguimiento ya concluyó.

De este modo el organismo poblano, solicitó información a la CNDH y está ya está en manos de la comisión local, se están revisando las más de 20 mil copias del expediente y el seguimiento.

Una vez que se investigue y se tengan todos los elementos, la CDH podría considerar si hay responsabilidades.

El mensaje

Durante su mensaje, el ombdusman poblano reconoció que Puebla transita por una coyuntura difícil en materia de derechos humanos, asimismo, a pesar de los importantes avances aún hay un largo camino por recorrer para lograr erradicar la violencia, inseguridad, impunidad, desigualdad y pobreza.

Afirmó que el eje rector de toda actuación debe ser el cumplimiento absoluto de la Ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

“El reto para la Comisión de Derechos Humanos del Estado es que se materialice el contenido de las leyes y normas, no basta con tener un amplio catálogo de derechos y garantías si no se hace efectivo y la población no lo percibe en su vida cotidiana”, dijo.

Afirmó que como parte de uno de los ejes de su gestión, se mejorará la calidad, calidez y accesibilidad de los servicios integrales para la protección y defensa de los derechos humanos.

“La Comisión estará cercana a la sociedad, será implacable ante quienes agravien y atenten contra la dignidad de las personas. Estableceremos la Unidad de Monitoreo para el registro y seguimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos que nos permita contar con indicadores claros y actuaremos como corresponda”, sentenció.

“En todo momento buscaremos el dialogo y trabajo conjunto con las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y las instancias públicas y privadas para cumplir con las exigencias y aspiraciones legítimas de la sociedad poblana”, dijo finalmente.