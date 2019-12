Después de que el pasado 8 de diciembre saliera a la luz un vídeo donde se ve al embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, robando un libro de la librería ‘El Ateneo’ en Argentina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expuso este lunes durante su mañanera que Valero contaba con una amplia trayectoria como internacionalista.

“Es un diplomático de carrera, es un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subsecretario de la dependencia (...) por eso se decidió que él nos representara en Argentina, es un internacionalista de primer orden”, insistió el mandatario federal.

En el estudio de Destrozando La Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez señaló que el hecho es preocupante porque si el diplomático hace eso con un libro que no hará con otros temas mucho más delicados: "quien nos dice que un tipo que se atreve a robar un libro, no le digan 'fíjate que tenemos que pasar una cantidad de efedrina a México, ¿te lo puedes llevar en tu valija diplomática?'"

Sin embargo, el presidente de la República intentó minimizar el caso. López Obrador decidió relatar una experiencia similar que le pasó cuando era jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal: "Una vez fue a la Gandhi, ya era jefe de Gobierno electo. Quedé en verme con una persona en el café y antes vi los libros y un señor adentro me regaló un libro. No llegó el invitado con el que me iba a entrevistar, y me salí con el libro en la mano. Entonces, me detuvieron, me pidieron que presentara la nota y les dije ‘me lo acaban de dar, me lo regalaron’ y me dijeron que no lo podía sacar, lo regresé y me fui".

El embajador Valero Recio Becerra intentó hurtar una biografía de Giacomo Casanova escrita por Guy Chaussinand-Nogaret, que tiene un costo aproximado de 189 pesos mexicanos; debido al robo el canciller Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador y sentenció que de comprobarse que el video difundido es veraz, el diplomático “será separado del cargo inmediatamente”.

¿En qué concepto quedarán los mexicanos después de este suceso?

