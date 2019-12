El Congreso del Estado notificó al fiscal con licencia, Víctor Carrancá Bourget, un plazo de tres días para ratificar la renuncia dada a conocer la semana pasada, o de lo contrario se dará por no presentada, y en caso de no asistir, seguirá en el cargo.

Lo anterior fue señalado, en entrevista, por la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, quien señaló que se busca tener la certidumbre de que fue él quien realmente presentó el documento.

Indicó, se tomó la determinación de darle el plazo de tres días a partir de que reciba la notificación para poder presentarse a ratificar la solicitud, de lo contrario se dará por no presentada.

Al preguntarle sobre las consecuencias de que no se presente a ratificar la renuncia, insistió que al considerarse “no presentada”, y por lo tanto no causa efecto, así que Carrancá Bourget seguirá siendo fiscal general del Estado con licencia.

Explicó, si se ratifica la renuncia, hay dos escenarios:

el primero, que se emita una convocatoria para tener una lista de 10 aspirantes y enviarla al gobernador para que él seleccione una terna; y la otra, que sea el propio gobernador quien envíe la terna sin la necesidad de una convocatoria.