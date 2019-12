El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy la firma entre México, Estados Unidos y Canadá del nuevo acuerdo comercial T-MEC, afirmando que ayudará a impulsar el crecimiento económico de la región de Norteamérica.



López Obrador fue testigo en Palacio Nacional de la firma del Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por parte del subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade; el representante estadounidense de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland.



Dijo que este acuerdo económico y comercial "es respetuoso de la soberanía" de las tres naciones y logra la unidad, además, destacó que el acuerdo atraerá "mayor inversión" a la región y ayudará a solucionar problemas sociales, como el fenómeno migratorio.



La nueva versión del T-MEC recoge las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores demócratas.



Previo a la firma del protocolo, la viceprimera ministra canadiense dijo que al acordar la modificación del acuerdo, las tres naciones buscan un mejor sistema de resolución de controversias, protección de trabajadores, reglas de origen del sector automotriz y del medio ambiente.



Aseguró que con este nuevo acuerdo se da un paso muy importante, pues encamina a los tres países para la ratificación del nuevo tratado de libre comercio.



"Se trata de un tratado progresista y positivo para las economías, las familias y la clase trabajadora (...) Siempre mantuvimos el enfoque de fomentar el empleo y ayudar a la clase trabajadora", dijo Freeland.



Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos coincidió en que con las modificaciones, el T-MEC proveerá a la región de un acuerdo que generará desarrollo en los tres países.



"Los resultados son los mejores, es el mejor acuerdo comercial de la historia… Pienso que Estados Unidos tiene una sociedad, una alianza con Canadá y con México que no tiene paralelo, no tiene parangón y este es nuestro objetivo principal para que todos nosotros podamos estar mucho mejor en nuestro bienestar", mencionó Lighthizer.



En tanto, el subsecretario mexicano para América del Norte dejó en claro que no habrá inspectores como lo solicitaban los legisladores demócratas en materia laboral.



"Yo quiero dejar muy claro, no son inspectores (...) Lo que se acuerda para cubrir esta preocupación del cumplimiento en materia laboral (...) son paneles para resolución de diferencias", explicó Seade.



Los inspectores no fueron el único tema en las recientes negociaciones, también estuvo el de los aranceles a la agricultura y al acero, pero al final resultó "un tratado muy bueno", afirmó.



En su intervención, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que, ante todos los pronósticos, se logró la firma, a la cual consideró como "misión cumplida".



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, externó este martes su respaldo a la nueva versión del T-MEC.

Con información de Xinhua.