En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su gobierno nadie se está aprovechando de la detención de Genaro García Luna ocurrida ayer por la mañana en Texas con la finalidad de atacar al ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

López Obrador expuso que la polémica generada por este caso no pretende dañar la imagen de su rival en las elecciones de 2006 en la que recordó el "daño" que le hizo con el "fraude electoral".

“No quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al ex presidente, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mi, al país, porque todo esto comenzó -no hay que olvidarlo- con el fraude electoral; sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tener, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto”.

Por otro lado, AMLO destacó que por el momento no puede adelantar vísperas y pidió esperar a los avances que revelen las autoridades correspondientes.

“No puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie ni a Calderón ni a nadie, inclusive García Luna es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir, es un asunto de principios”.

El titular del Ejecutivo federal aseveró que que su gobierno tiene autoridad moral y por ello, destacó que la detención de García Luna significa una derrota a un régimen corrupto.

Cuando fue cuestionado sobre la investigación en curso, el presidente de México expuso que su gobierno ayudará en la medida de lo posible a dar datos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Finalmente, AMLO expuso que la detención de García Luna no tuvo nada que ver con la reciente reunión que sostuvo con el fiscal estadounidense William Barr.