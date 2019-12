La joven sueca Greta Thunberg, reconocida por movilizar protestas alrededor del mundo sobre el cambio climático, fue nombrada como ‘persona del año’ por la revista Time.

En la portada de la mencionada revista, aparece la adolescente donde además se puede leer ‘El poder de la juventud’. La revista agregó: “Thunberg empezó una movilización mundial faltando a la escuela”.

Time agregó: "Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”.

En la lista de la revista –dentro de otras categorías- aparecen figuras como Lizzo en ‘artista del año’, Time reconoció a funcionarios de Estados Unidos y a testigos en la investigación encaminada a un presunto juicio político del presidente estadounidense Donald Trump.

