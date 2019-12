Al negar que la revisión al ejercicio fiscal 2019 que la Auditoria Superior del Estado (ASE) comenzó una revisión al ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento de Puebla, el contralor Mario David Riveroll Vázquez, indicó que el organismo tiene la facultad para iniciar las auditorías que consideren convenientes al estar dentro de sus facultades.

Reiteró que la ASE tiene la facultad de revisar las cuentas públicas en el momento que consideren adecuado y “nos” han dado un acta para el arranque de la auditoría.

“Han solicitado información desde el lunes anterior sobre el ejercicio del 2019, pero todo está en regla para evitar inconveniente”.

Destacó que el acta del aviso arribó a sus oficinas el jueves de la semana anterior, mientras que la supervisión física llegó el lunes.

Riveroll Vázquez acentuó estar tranquilo porque que la situación financiera del Ayuntamiento está totalmente limpia y es transparente.

Precisó que hasta estos días el organismo ha solicitado a Contraloría Municipal las pólizas de ingresos y egresos, pero no conoce la totalidad del programa.

Refrendó que el Ayuntamiento de Puebla tiene toda la disposición de entregar cada uno de la documentación requerida por la autoridad.

No hay ningún problema, subrayó “estamos” tranquilos, al desechar que no hay garrote político; “el programa no lo conocemos” únicamente la autoridad pide información y toda está disponible, “ellos eligen las pólizas y qué (documentos) revisar".