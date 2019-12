Por situaciones de seguridad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció un programa de reemplacamiento en 2020, con ello se contará con un padrón confiable, esto luego de la licitación lanzada para adquirir nuevas placas.

En conferencia de prensa, el mandatario local refirió que el estado debe tener un padrón confiable de los vehículos con residencia poblana, pues “el registro vehicular actual que tiene el estado esta alterado, parcialmente existe, todo está alterado, por cuestiones de seguridad a nosotros nos están pidiendo que tengamos un registro acreditado”, explicó.

Además, agregó que el reemplacamiento será de forma paulatina, por ello es que el contrato con la empresa que gane la licitación para elaboración de las placas concluirá en 2022, así reiteró que todo esto tiene que ver con acciones de seguridad.

El gobernador anunció que por este motivo se lanzó la licitación, la que ha sido transparente, incluso publicitada por la Secretaría de Administración, para evitar actos de corrupción, como ocurría en las administraciones panistas.

En enero arranca Monitor Vial

Después de varios meses sin operar, en enero arrancará el programa Monitor Vial, que en esta ocasión incluirá 157 dispositivos que se instalarán en diversos puntos de la zona conurbada, lo que además incluirá al transporte público y con ello evitar accidentes.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que además en este programa se pondrá especial atención para evitar actos de corrupción, pues explicó que los recursos recaudados por este concepto eran desvíados.

“Había multas derivadas de las multas fotografías que hasta en 80 por ciento se le quedaban a la empresa y a las gentes vinculadas del gobierno, hay una corrupción tremenda. Tomaban el dato y lo reportan mensualmente a la autoridad, la autoridad hace el cobro de la infracción, vamos a trabajar con más tecnología sin corrupción, que sirva para mejorar el transito”, dijo el mandatario local.

Anuncia reforma a la Ley Orgánica del TSJ

Con el objetivo de fortalecer al Poder Judicial en el Estado, el gobernador anunció que el siguiente año enviará al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.

Al acudir al informe del magistrado Héctor Sánchez Sánchez, advirtió que las y los ciudadanos quieren y demandan un Poder Judicial, auténticamente independientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que maneje su propia administración y presupuesto, pero sobre todo que se acaben los influyentismos.

El gobernador señaló que además los servidores públicos no deben tener más fuero, para que nadie se aproveche del poder, así puntualizo que ni los magistrados, gobernador, ni diputados deben tener fuero para que así sean juzgados por las faltas que cometan.

“No más los círculos de influyentismo en el Poder Judicial, no más los jueces al servicio de unos cuantos, con mucho respeto les digo a los magistrados que no pueden ser magistrados de por vida, tienen que ser como los ministros de la Corte, por un periodo, no puede haber cargos por siempre, tiene que haber funciones públicas por plazos determinados", refirió el mandatario.

El mandatario dijo que conoce a cada magistrado, por ello es que la función pública debe ser por plazo determinado y no para siempre, con el objetivo de mejorar el sistema judicial.