En un ambiente polarizado, la presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Montaño Flores, puntualizó que únicamente son 80 millones de pesos provenientes de la Federación los que se mantienen a la espera de ser invertidos, pero el regidor Jacobo Ordaz Moreno subrayó que se tratan de 300 millones de pesos los que están en peligro de ser devueltos al concluir este año fiscal 2019.

Además, el presidente de la comisión de Gobernación, Iván Camacho Mendoza censuró la postura de los regidores panitas por el supuesto subejercicio, pero no se atrevió a calificar de traidores sus pares del grupo G5 —Edson Arando Cortés Contreras, María Rosa Márquez Cabrera, Jorge Eduardo Covián Carrizales, Marta Teresa Ornelas Gurrero y Roberto Eli Esponda Islas—, por estar en contra de proyecto municipal de Morena al justificar que no los acusará porque al final de cuentas los ciudadano son los que evalúan.

En la sesión participaron el Tesorero Armando Morales Aparicio, el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, el contralor David Riveroll y regidores, Montaño Flores negó que la administración municipal haya sido omisa o guarde el recurso.

Reiteró que los 80 millones de pesos seguramente se desarrollarán en programas sociales pero consideró que sí se usarán y el recurso no se perderá.

Advirtió que esos 80 millones están sin comprometer, pero matizó que se van a detonar de acuerdo a los propios los plazos estimados, a partir del lunes 16.

Valoró los casos anómalos de los comicios irregulares, derivados de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso.

En ese marco, Jacobo Ordaz destacó que el gobierno municipal perderá mil 300 millones, porque 741 millones de pesos están comprometidos, 485 millones pre-comprometidos y alrededor de 280 millones de pesos están disponibles.

Pero después aclaró que exclusivamente estarán en proceso de regresar a las arcas de la Federación 300 millones de pesos y al no estar etiquetado, ya no dará tiempo porque Tesorería por la ley fiscal el 15 de este diciembre dejará de recibir proyectos.

“A ver, si estamos hablando de que lo comprometido son mil 300 son 700 millones de pesos comprometidos; entonces el disponibles son 300 y lo comprometido sin los otros 300 y ya nos da los dos mil 300 millones de pesos que aparecen los estados financieros mes con ms y por qué no aparecen las tiene los estados financieros porque por regla no se pueden marcar como apartado lo precomprometido y lo comprometido; simplemente la técnica exige que se denuncia el ahorro presupuestal con esos términos. Pero de esos 600 millones solo 80 millones son de la Federación los que se están quedando; ahorita están precomprometidos”.

Anunció que esos 80 millones de pesos, al estar ya recompromeidos, se tendrá que desarrollar el proceso de adjudicación hasta el día 31 de diciembre y hasta el 30 de marzo para ejercerlos del 2020.

“Tesorería (cierra el 15 de diciembre), pero hay excepciones, y en este caso si se debe de pagar la orden a un contratista, se paga”.

Además aclaró que no son suposiciones, si no datos reales que tienen hasta este momento, al recordar que a lo mejor fue tardía la información que recibieron, pero todo está basado en análisis financieros contables y no son 600 millones de pesos que estén ahí sin ociosos.

“Los dos procesos electorales fueron complicados en la historia pues nunca imaginamos enfrentar estos procesos fuera de tiempo o ano anómalos y Recuerden que las formas y los contratos no se podían hacer hasta que se realizaron los famosos cuestionarios en obra social y esto fue lo que detuvo bastante el procedimiento de adjudicación de los recursos y pues ahorita de acuerdo a las operaciones serían del fisem, fortamun y Fortaseg; la mayoría de esos recursos van a seguridad”, al no desestimar la posibilidad de que el recurso se use para pagar deuda, “sería muy loable”.

Cerrarán bocas

Camacho Mendoza acentuó que antes de las fechas fatales que la Federación da para cerrar el año fiscal y detonar los proyectos, cerrarán bocas a panistas, priistas y a sus propios correligionarios.

Subrayó que los regidores que están en contra del proyecto de Claudia Rivera Vivanco solo quieren protagonismo y se dedican a golpear políticamente permanentemente a la gestión municipal.

El motivo de las críticas, refrendó, está siendo usado con fines electoreros de cara a los comicios intermedios que ya se observan en el mapa electoral.

Además la emprendió en contra del candidato perdedor de Acción Nacional, Eduardo Rivera Pérez, en la elección que ganó Claudia Rivera Vivanco, al destacar que cuando fue alcalde con un presupuesto de alrededor de los tres mil millones de pesos, el panista sí cerró con 800 millones de subejercicio, perdió ese dinero, “pero ahora los panistas olvidan esa parte del gobierno y maximizan, se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras; les vamos a callar la boca, al concluir porque cada administración distingue como invertir”.