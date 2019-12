"Una de las comisiones en el Congreso del Estado, tomó la determinación de presentar una iniciativa que ya aprobaron y que va a pasar al pleno para definir si se fuma en lugares públicos o no", explicó Enrique Núñez durante la mesa de Off The Record, sobre la nueva Ley para la Protección del Consumo y de la Exposición al Humo y Emisiones de Tabaco y de otros Productos Análogos.

De acuerdo al dictamen aprobado el pasado martes de forma unánime por las comisiones de Salud y Gobernación y Puntos Constitucionales; las personas que fumen en lugares prohibidos podrán ser sancionadas con multas que irán de los 844.9 pesos a los 8 mil 449 y en caso de reincidir se aplicará el arresto de 36 horas.

De acuerdo con Pedro Cabañas está medida es incongruente porque "van a restringir más el cigarro los de Morena, pero al mismo tiempo ellos están a favor de la legalización de la marihuana". Esto después de las constantes propuestas de senadores y diputados lopezobradoristas para legislar el consumo lúdico de mariguana, su producción y comercialización.

El periodista agregó: "Cuando no tienes nada importante que legislar te pones a proponer pendejadas", a lo que Gerardo "Yuca" Sánchez añadió que estas son formas para obtener más dinero y generar más corrupción, por las multas que se impondrán a los establecimientos.

De aprobarse en el pleno, será la Secretaría de Salud quien se encargue de inspeccionar los lugares con el propósito de que no se fume en lugares cerrados, para después reportar a los infractores y que se les apliquen las sanciones correspondientes.

¿Será que a los diputados se les acabaron las buenas ideas para legislar?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord