Ofreciendo su nuevo álbum las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas por ser el dueto Ha-Ash, presentan “En Vivo”, material que ya está disponible tanto en formato físico como en digital.

Hay que decir que su espectáculo superó por completo las expectativas de un exigente público, que vio como la gira 100 años Contigo se posicionó como uno de los tours favoritos, por este motivo el dueto de hermanas decidieron ofrecer este material especial tanto en formato físico como digital, de uno de los sold outs de los seis conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

De “En Vivo”

El material incluye un recorrido de 22 icónicos temas grabados en directo de la consola para que el público tenga en sus manos el más fidedigno registro del explosivo y natural talento en concierto de las hermanas.

Estos temas también están disponibles en video a través del canal oficial de YouTube de las artistas y del DVD de la edición física.

“En Vivo” es un agasajo para los fans de Ha Ash, un viaje por más de 15 años de trayectoria, donde dejan claro porque son el dueto de equilibrio perfecto en los escenarios de los diferentes países que recorren con sus giras.

La producción se compone de dos CD, cada uno con 11 melodías, en el primero encontramos: Estés Donde Estés, ¿De Dónde Sacas Eso? Amor a Medias, Ojalá, Sé Que Te Vas, Todo No Fue Suficiente, ¿Qué Me Faltó?, Destino o Casualidad (con Melendi), Dos Copas de Más, Eso No Va a Suceder, ¿Qué Hago Yo?.

El segundo disco se compone de: Me Entrego a Ti, No Pasa Nada, Te Dejo en Libertad, Si Tú No Vuelves (con Miguel Bosé), Ex de Verdad, Odio Amarte, 100 Años (con Prince Royce), Lo Aprendí de Ti, No Te Quiero Nada, Perdón, Perdón, 30 de Febrero.

Importante decir que el DVD, incluye todos los temas.

Así “En Vivo” se suma a la discografía de Ha Ash que incluye: Mundos Opuestos, Ha Ash, Habitación doble, A tiempo, Primera Fila, 30 de Febrero.