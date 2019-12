Adentrándonos a la temporada navideña, así como mucha gente se prepara buscando regalos, alistando la cena, adornando las casas entre otras cosas; también están los que buscan todo tipo de elementos que acompañen la Navidad, por lo que la música es algo que no puede faltar en los hogares como en las fiestas.

Los villancicos son canciones profanas con estribillo que sus orígenes llevan a España y Portugal.

Con el paso del tiempo se asociaron a temas de la Navidad donde la interpretación estaba a cargo lo mismo de una persona que de un grupo coral.

Así muchos intérpretes a lo largo del tiempo, han cantado algún tema navideño e incluso sacado discos especiales.

Canciones y Discos de Navidad

Por mencionar algunos temas clásicos encontramos “Jingle Bell” cantada por Bobby Helms, “Feliz Navidad” con la interpretación de José Feliciano, Elvis Presley se sumó en su momento con “Right Down Santa Claus Lane” y “Blue Christmas”, mientras que Bing Crosby cantaba “White Christmas”.

Frank Sinatra grabó varios temas navideños. Otros clásicos imperdonables son: El Burrito Sabanero que tiene varios intérpretes, El niño del tambor o El Tamborilero a cargo del español Raphael, quien tiene más de un álbum navideño.

Alguien que no perdió la oportunidad de cantar un tema navideño fue Paul McCartney con “Wonderful Christmastime”, lo mismo Luis Miguel quien sacó álbum especial y donde destacaron los sencillos: Santa Claus llegó a la cuidad y Blanca Navidad.

Pandora sacó el año pasado un álbum con temas navideños como: Ven a cantar, Esta Navidad, Campana sobre Campana, Los peces en el rio, por mencionar algunos temas.

Lo mismo hizo Laura Pausini con “Laura Navidad” material de 12 temas.

Gwen Stefani y Mon Laferte estrenaron el año pasado su video de “Feliz Navidad” canción incluida en el álbum navideño de Gwen Stefani ‘You Make It Feel Like Christmas’, mismo que tienen su exclusiva edición Deluxe.

Otros cantantes nacionales e internacionales que no han perdido la oportunidad de cantar una canción navideña e incluso sacar un álbum son: Yuri, Manuel Mijares, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Coldplay, Lucero, Justin Bieber, Michael Bublé, Bob Dylan, Ariana Grande, The Killers, Mariah Carey e incluso la serie musical Glee.

Quienes este mes sacaron su disco navideño son Noel Schajris con “Noel es Navidad”, el material está compuesto por 6 de los temas más conocidos en inglés y español para esta época tan especial como: Blanca Navidad, Jingle Bells, Feliz Navidad (50 aniversario), All I want for Christmas is you, I’ll be home for Christmas y Noche de Paz.

Robbie Williams presentó su primer álbum de navidad “The Christmas Present”, el material está disponible en CD (standard y deluxe), vinilo y cassette.

El álbum es doble el disco 1 Christmas Past compuesto por 13 temas, incluye los clásicos invernales como “Winter Wonderland” (con vocales del coro de LMA), “Santa Baby” con Helene Fischer, cantante alemana, como invitada, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, un cover de “The Christmas Song”.

El disco 2 tiene 15 temasChristmas Future, incluye los temas originales “Time For Change”, “Home”, “Fairytales” con Rod Stewart y “Bad Sharon” con el campeón de box Tyson Fury, además de “Christmas (Baby Please Come Home)” con el cantautor canadiense Bryan Adams y “I Believe In Father Christmas”.