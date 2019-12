Después de que a los regidores de Morena, Edson Armando Cortés Contreras y a Roberto Elí Esponda Islas se les saliera el espíritu del exlíder sindical charro Israel Pacheco Velázquez, durante la sesión ordinaria de Cabildo para reinstalar al extrabajador.

El expanista Esponda Islas dijo que existe un documento firmado por el Síndico y el representante legal de Pacheco para regresarlo a su expuesto, pero no lo presentó en ningún momento en la sesión. Además, el también expanista, Cortés Contreras aceptó que tuvo una solicitud de Pacheco Velázquez, al indicar en la sesión que fue por una gestión de la parte.

Bajo ese panorama, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el Síndico Gonzalo Castillo Pérez, impidieron la intentona de los morenistas.

En la parte final del Cabildo, Esponda y Cortés, pidieron un punto de acuerdo para que el Síndico diera cumplimiento al convenio laboral establecido entre el Ayuntamiento y el representante de Pacheco Velázquez.

Ante la insistencia de Esponda Islas por emprender nuevamente una discusión sobre su punto de acuerdo, la alcaldesa Rivera Vivanco cuestionó a los expanistas si tenían un interés particular para que Pacheco regrese a trabajar al municipio, pero ambos dieron una respuesta negativa.

El punto de acuerdo presentado Cortés y Esponda fue desestimado por 13 votos en contra, siete abstenciones y 2 a favor (los suyos).

En ese marco, durante la sesión, Gonzalo Castillo destacó que el exhorto de los expanistas es ilegal, además de existir seguimiento penal en contra de Pacheco, “proponer a medias no es congruente”.

Rivera Vivanco advirtió que deben ser las instancias correspondientes quienes juzguen el caso y no los propios regidores.

“No podemos defender una causa o querella, debemos actuar con apego a la legalidad, no podemos intervenir porque si no se violentamos nuestras propias facultades”.

Cortés Contreras aceptó que tuvo una solicitud de Israel Pacheco, pues en la sesión ordinaria explicó que fue por una gestión de la parte; paralelamente Esponda, dijo, que únicamente están pidiendo se dé cumplimiento al convenio que se firmó ante el tribunal con la rúbrica del propio Síndico del Ayuntamiento de Puebla, pero nunca presentó el documento.

Negocios riesgosos pachequistas

El 2001 se convirtió en la plataforma de poder y riqueza de Israel Pacheco Velázquez. El notificador de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la noche a la mañana, se convirtió en la figura dictatorial del Sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento, organismo donde se transformó en un hombre de negocios al adquirir una serie de casas, edificios, autos de lujo, además de regalar a su esposa y a sus tres hijos viajes a las principales ciudades europeas.

Durante ese año se conoció que poseía camioneta Cadillac SRX2010 con un costo de 590 mil pesos, un Jetta MKVI Sport 2011 de 299 mil pesos y una GM Cheyenne pick up 2003 con un valor de alrededor de 240 mil pesos.

En el transcurso de ese mismo año, se filtró que el businessman era propietario de la casa Finamoney SA de CV, donde Federico Arturo Libreros, presidente del Consejo de Administración, exdirector de Seguridad Vial Estatal en el 2001, era uno de los operadores, al lado de Rosario Sedeño, tesorera de ese organismo, hermana de Blanca Sedeño, quien fue representante de los trabajadores del Sindicato Único ante el Tribunal de Arbitraje en el periodo2006-2013.La información confidencial de esa época puntualizó que se notificaron 109 llamadas entrantes al teléfono móvil de Pacheco Velázquez y 277 salientes con Finamoney.

Reportes del crecimiento económico de Pacheco Velázquez, advierten que durante la gestión del panista Luis Paredes Moctezuma se realizó la expropiación de un predio de 600 metros cuadrados en Maravillas, que sin importar su valor catastral de 243 mil 624 pesos y 59centavos, fue pagado en tres millones 861 mil 449 pesos y 76 centavos a la maestra Juliana Pacheco Velázquez, hermana del exlíder charro.

De acuerdo al Periódico Oficial del Estado en anteriores administraciones municipales, publicadas en mayo de 2004, esa expropiación del predio en avenida Tecnológico 9016 de Maravillas, era para donarlo al gobierno del estado de Puebla que lo direccionó a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de la escuela secundaria oficial Pedro Budib Name.

En esa expropiación se incluyó a Juliana Pacheco Velázquez porque supuestamente le restaron una superficie de 600 metros cuadrados, con un valor proporcional de 243 mil 624.59 peso y fue en la administración de Doger Guerrero cuando el Ayuntamiento pagó los presuntos daños de expropiación a la hermana del otrora líder vitalicio sindical.

Además en octubre de 2007 el Cabildo aprobó la donación en pago por expropiación a favor de Juliana Pacheco Velázquez sobre el terreno en condominio número 3515 de la avenida 15 de Mayo de Villa San Alejandro, con una superficie de 570.41 metros cuadrados como finiquito total por la indemnización del Ayuntamiento por los 600 metros de Maravillas.

El predio que le cedió la gestión de Doger tenía un costo de 798 mil 574 pesos, que representó un 227.8 por ciento más del valor que costaba el predio expropiado y según documentación de la alcaldía de esa época no tenía antecedentes de que la hermana haya acreditado el derecho sobre el terreno expropiado.

Puros beneficios

En la época de Blanca Alcalá Ruiz, los reportes de marzo del 2009, indican que la profesora Juliana Pacheco Velázquez, compró una propiedad más, un predio de 725 metros cuadrados que incluía una finca urbana en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio por dos millones 558 mil 339pesos y 50 centavos.

La propiedad fue adjudicada a Israel Pacheco Velázquez y a su esposa, Gloria Guadalupe Mex Canul, pero en los antecedentes no se localizó el documento de cesión de derechos a alguna de esas personas.

Testimonios informativos en diciembre del 2007, indican que recibió la donación del alcalde Enrique Doger y del gobernador Mario Marín Torres del predio El Refugio de Totimehuacan, una superficie de 10 mil 672.28 metros cuadrados para la construcción de casas de los sindicalizados del Ayuntamiento.

Juliana Pacheco maestra con plaza de educación primaria en noviembre de 2011 solicitó permisos para construir cuatro apartamentos en ese perímetro que recibió en la administración de Enrique Doger, obras en las que invirtió un aproximado de 2 millones 258 mil pesos.

La construcción la constituyó en el régimen de propiedad en condominio 1440-1, 1440-2, 1440-3 y 1440-4 en la privada 35 A Norte 1440 de Villa San Alejandro. Los cuatro departamentos los vendió a Israel y a su esposa. La operación se concretó en diciembre de 2011.El 1440-1 lo adquirió Pacheco a un costo de 556 mil pesos, el 1440-2 en 573 mil pesos; el 1440-3 en 556 mil pesos y el 1440-4 por 573 mil pesos.

Existen informes de un contrato de compra-venta en marzo del 2009 a favor de Juliana que adquirió una casa de dos niveles el 19 de abril de 2006 con un costo de dos millones 558 mil 399.50 pesos en la calle Francisco I. Madero número 14211 de la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio.

Durante el 2009 se filtró que el entonces líder sumaba una propiedad con su hermano Conrado Pacheco Velázquez en la calle 24 de Febrero, Manzana 5, Lote 24 y 25 en la colonia Tres de Mayo en La Resurrección, posesión adquirida antes de su unción en el 2001. Después de ser encarcelado se conoció que Conrado era aviador de la nómina municipal en la Secretaría General del ayuntamiento del gobierno de Doger como coordinador.

Hasta con el Soapap Guadalupe esposa de Israel también se reveló en su momento que recibió algunos depósitos de la proveedora Margarita Barrán Estrada del Sistema Operador de Agua Potable (Soapap), durante el 2013 Barrán ganó cuatro licitaciones por 453 mil 658.60 pesos y del 13 de diciembre de 2013 al 15 de enero de 2014 realizó cinco traspasos por 64 mil 263.62 pesos a una cuenta bancaria de BBVA Bancomer de Guadalupe Mex, luego de cinco transferencias.

Las versiones periodísticas acompañadas por la captura de Israel en Coatzacoalcos, ponderan que una de las cuentas bancarias que Pacheco tenía en Banorte alcanzaba los 384 mil 217.77 pesos el 30 de diciembre de 2013 y en ese mes tuvo un depósitos de 114 mil 96.68 pesos.

Sindicalizados anulan figura de líder vitalicio generada por Pacheco

La época de dictaduras y mafias sindicales “charras” han sido desterradas del seno del ayuntamiento al derribar la figura de “líder vitalicio”. Así la base trabajadora de la alcaldía votó —el siete de septiembre del 2016— para restarle los aires de grandeza eterna al entonces encarcelado Israel Pecho Velázquez.

Agremiados al sindicato Benito Juárez García de la comuna eliminaron la figura de “líder vitalicio” de los artículos 4, 27, 47 y 48 del reglamento interno del sindicato para acabar con una posible intentona del expresidiario Pacheco Velázquez por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y enriquecimiento ilícito.

El cambio jurídico entró en vigor en 10 días luego que se notificó ante el Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Municipio de Puebla. La determinación fue aprobada por unanimidad.

En esa ocasión mil 365 sindicalizados se presentaron en uno de los salones del Centro de Convenciones para reiterar su repudio contra el exlídercharro Israel Pecho Velázquez a quien le atribuyen la desaparición de 11 millones de pesos de las arcas del sindicato.

Adeuda 2.5 millones de pesos

El exlíder charro Pacheco Velázquez estuvo preso cuatro años y seis meses por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y enriquecimiento ilícito.

El exdirigente gremial fue liberado el dos de octubre del año previo, inmediatamente exigió al municipio su reinstalación a la administración.

La reintegración fue negada por contar aún con pendientes legales como el pago de 2.5 millones de pesos impuestos por un juez federal.

Pecho Velázquez fue capturado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. El 14 de abril de 2014, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó la aprehensión de Israel Pacheco Velázquez y el traslado del entonces líder charro sindical por efectivos de la Policía Ministerial de Veracruz a la ciudad de Puebla para ser entregado a la PGJ.

En un comunicado enviado antes de la media noche del sábado 12de abril de 2014, la extinta PGJ informó:

“La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en diversos elementos de prueba debidamente documentados por la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, se obtuvo del Juez penal de Cholula la orden de aprehensión en contra de Israel Pacheco Velázquez, quien enfrenta cargos por extorsión.”

Una vez obtenido el mandato de captura, la PGJ de Puebla envió un oficio de colaboración a su homóloga de Veracruz, por lo que en una acción coordinada, se logró ubicar y detener a Pacheco Velázquez, en el vecino estado. ”Israel Pacheco Velázquez quedó a disposición del Juez penal correspondiente quien determinará su situación jurídica”.

La amenaza charra

El viernes 11 de enero Intolerancia Diario publicó la denuncia realizada por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, al revelar que fue amenazada y extorsionada por Pacheco Velázquez sino lo reubicaba en su puesto y que con un tronar de dedos podía realizar un paro generalizado en el Ayuntamiento.

“Durante el tiempo que estuvo el plantón en el zócalo los extrabajadores, me pidieron ser entrevistados por mí personas, uno de nombre Guillermo e Israel Pacheco, acepté, los escuché pacientemente, pero durante la plática hubo dos cosas que no me parecían tan claras: una es que el señor Pacheco me dijo que con un tronido de dedos él podía decirle a los trabajadores que dejaran de trabajar, a los servidores públicos a los que no les pago yo; sino a los que recibimos nuestro salario con recursos de la ciudadanía y que con un tronido de dedos podía decir que se levante al plantón y con un tronido de dedos podía decir qué hacer”, lamentó.