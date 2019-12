Estados Unidos no consultó con México su intención de enviar agregados laborales a territorio mexicano para monitorear la implementación de la reforma laboral como parte del T-MEC, dijo hoy el vicecanciller para América del Norte, Jesús Seade.

"Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración en Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue y desde luego no estamos de acuerdo", sostuvo Seade, quien es el negociador mexicano del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un mensaje en la cancillería, Seade dijo que la figura es innecesaria y redundante, puesto que el Protocolo Modificatorio del T-MEC firmado el martes por los tres países en la Ciudad de México incluye el establecimiento de paneles para la resolución de controversias laborales.

La administración del presidente Donald Trump presentó el viernes al Congreso la iniciativa de ley para la implementación del T-MEC, en la cual incluyó una disposición sobre el envío de hasta cinco agregados laborales a territorio mexicano.

El vicecanciller explicó que Estados Unidos debió consultar a México esta disposición, ya que conforme a la legislación mexicana los agregados acreditados no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección.

El funcionario informó que envió la noche del viernes una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que le expresó la sorpresa y preocupación de México ante la inclusión de la medida en la iniciativa de legislación que forma parte del proceso de ratificación del T-MEC en ese país.

"Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar un cumplimiento de lo negociado entre las partes", señaló al agregar que esperaría que la iniciativa reflejara el alcance de los compromisos acordados.

Dos títulos de la iniciativa H.R. 5430 contienen disposiciones y mecanismos que solo manifiestan una "lamentable desconfianza" en el tratado, agregó el vicecanciller en la carta.

"Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios", aclaró al anunciar a Lighthizer que México evaluará mecanismos recíprocos.

Seade dijo que viajará mañana domingo a Washington para plantear al representante comercial y a los legisladores estadounidenses la preocupación de México, al tiempo que comunicará sobre esta situación a las secretarías de Economía y de Trabajo mexicanas.

México, Estados Unidos y Canadá firmaron el martes el Protocolo Modificatorio del T-MEC con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos laborales, un tema que preocupaba a legisladores demócratas estadounidenses antes de votar la ratificación del acuerdo comercial.

Con información de Xinhua.