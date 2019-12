Durante su gira de trabajo por Tabasco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que, por el momento, no habrá una reducción en el precio de la luz al exponer que eso es difícil ante la dura situación económica que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pese a ello, AMLO prometió a los pobladores de Jalapa, que no habrá incremento en el servicio básico y a su vez, prometió que una vez que se estabilice a la empresa, los precios de la energía eléctrica disminuirán.

“Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la CFE. No podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar; debo hablarles así de franco”.

El mandatario federal expuso que escuchó la petición de los pobladores sobre la reducción en los costos de la luz, pero recalcó que por las acciones de los "antiguos regímenes", causó una desmantelación importante a la empresa energética del Estado con miras a que empresas del sector privado se hicieran de la producción de la electricidad en todo el territorio mexicano.

López Obrador acudió este sábado a Jalapa, Tabasco para supervisar los avances del programa Sembrando Vida que se aplica en 150 mil hectáreas del estado y beneficia a 60 mil personas.