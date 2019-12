Al llevarse a cabo la sesión solemne del Primer Informe de Labores del gobernador Miguel Barbosa, el Partido Acción Nacional (PAN) decidió abandonar el pleno, mientras Morena recordó el desprecio de la gobernadora Martha Erika Alonso al Congreso hace un año, en tanto el PRI advirtió que estará pendiente de que se respete la autonomía universitaria.

Luego de que el gobernador Miguel Barbosa envió por escrito su primer informe de labores correspondiente a los primeros cuatro meses y medio de su administración, la bancada de Acción Nacional decidió salirse del pleno al considerar que era una falta de respeto, previo a que el Secretario de Educación Pública entregara el documento.

#EnHilo 👉🏻Durante el #1erInformeMiguelBarbosa, la diputada @monica_rdv criticó la ausencia del gobernador en el @CongresoPue.



📢 Al calificar de "farsa" la sesión solmene, el @GLPAN_Puebla abandona el recinto. pic.twitter.com/cfD7hZ4mG4 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 15, 2019

Mónica Rodríguez coordinadora de la bancada de Acción Nacional expresó que si bien el artículo 54 de la misma constitución establece la posibilidad del quite el de que el titular Ejecutivo envíe aún es cargado de Despacho para entregar el informe se mismo artículo pone la condicionante de que el gobernador, es una descortesía no hacerlo.

Indicó “la verdadera razón por la que no pudo asistir son nulos resultados a informar. Y en el estado de puebla tenemos un gobierno de lo opuesto: Ofreció en campaña bajar los impuestos pero mando su ley a subirlos, hizo lo opuesto. Ofreció disminuir el número de organismos públicos desentralizados y en lo que va de la legislatura se han aprobado 5 nuevos, hizo lo opuesto.

“Condenó una y otra vez que ele gobierno de Rafael Moreno Valle y si comparamos los resultados en cualquier materia: infraestructura, estado de derecho, combate a la pobreza, atracción de inversiones, educación, salud o desarrollo social, claramente el gobernador hizo lo contrario, no hay resultados.”

Puntualizó “Con estricto apego a la ley, atendimos a ala convocatoria de esta sesión y esperamos nuestro turno a la palabra, pero la ausencia del gobernador a esta sesión es para nosotros una falta de respeto.”

Y acto seguido los diputado optaron por salirse.

El desprecio morenovallista

En respuesta las diputadas Olga Lucía Romero Garci Crespo de Morena, y Guadalupe Muciño del PT, recordaron el pasado del morenovallismo, la primera indicó que hay que recordar el acto de desprecio del año pasado, cuando Martha Erika Alonso no se presentó a rendir protesta ante el Congreso del Estado.

Recordó los tiempos que vivió el estado por una administración que persiguió a la gente, y hubo imposición.

Sostuvo que con el actual gobierno se sientan las bases para el desarrollo y habrá un trabajo coordinado.

Guadalupe Muciño Muñoz, del Partido del Trabajo reiteró que apenas se sientan las bases para el desarrollo de Puebla, y demandó la madurez política, e indicó a sus compañeros que a diferencia del pasado cuando apenas un indicio del mal comportamiento de un funcionario se dio de baja, y se demostró que no se permitirá la corrupción, ya que la demanda de los ciudadanos es que se aplique la ley.

Respeto a la Autonomía

Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional dijo que los ciudadanos demandan administraciones transparente, y advirtió que Puebla enfrentó una de las etapas más complejas de la historia, y aclaró que no se pueden evaluar las obras y lo importante es que se de la conciliación que antecede al buen gobierno, pero lamentó que en el Congreso se aplica la avergonzante mayoría.

EnHilo 👉🏻El diputado @Javier_CasiqueZ a nombre del grupo legislativo del PRI indicó que recibirán el #1erInformeMiguelBarbosa, pero manifestó que deben redoblarse esfuerzos.



🔴 Pide que se apliquen sanciones de política pública para combatir la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/V2Twv1pJpN — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 15, 2019

Advirtió que los poblanos no le interesan las pugnas intestinas interna de Morena, y acusó que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación no están dando resultados.

Asimismo demandó un trato justo de los presidentes municipales del PRI.

En su mensaje llamó al respeto a la Autonomía, y anuncio que habrá apoyo a la BUAP para que sea respetada.

Aplausos y críticas

En la sesión la diputada sin partido María del Carmen Saavedra Fernández, manifestó que la fuerza independiente, voto de confianza a Luis Miguel Barbosa, hombre que capaz de romper barreras, y afirmó que Puebla no puede estar en mejores manos.

#Ahora 💡Durante la sesión solemne en el @CongresoPue, la diputada sin partido Carmen Saavedra reconoce la labor de @MBarbosaMX en sus primero cuatro meses y medio de gobierno.



📢 Destaca el combate a la corrupción y el acercamiento del gobierno con la ciudadanía. pic.twitter.com/HynZ4dgjX7 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 15, 2019

Dijo que se ha dado el combate a la corrupción, Derechos Humanos, inseguridad, terminar con la desigualdad, atender a todos, se podrán alcanzar mejor calidad de vida.

También tocó el tema de que ante la sospecha de un funcionario se tomaron medidas en el momento, cercanía con los poblanos, martes ciudadanos

Mientras Uruviel González Vieira del Partido Compromiso por Puebla, indicó que en menos de cinco meses se mantiene el voto de confianza sigue puesto en el distrito 14, una realidad compleja, aliado en las acciones en favor de los poblanos, crítico en acciones que afecten

Aplaudió la Reforma a la Ley de la Administración Pública, los diputados quieren Puebla con desarrollo económica, segura, incluyente sin discriminación

Fomento al empleo, salud, combate a la corrupción, no discursos, sino hechos, discursos y promesas no se resuelve, en menos de cinco meses no se solucionarán los problemas

En el tema de impuestos no sean una carga económica de los poblanos

Juan Pablo Kuri Carballo del Partido Verde Ecologista de México señaló que es complejo revisar cuatro meses y medio, pero son palpables los avances que se han comenzado a tener,

Dijo que hay una política económica exitosa es la que dar certidumbre, y el Plan estatal de Desarrollo donde hay ocho directrices, buscando el bienestar de Puebla

Resaltó la Ley de Planeación del Estado de Puebla, que apoya el crecimiento de Puebla, y avances como la creación de la Agencia Estatal de Energía, y comentó que él respaldó la desaparición de Ciudad Modelo, con lo cual no se puede actuar de manera independiente, no se violentará el régimen interno, y se logrará detonar Ciudad Modelo

Manifestó que para el 2020 se augura crecimiento y bienestar para los poblanos.

En tanto por el Partido de la Revolución Democrática, Liliana Luna Aguirre, dijo que Puebla y su democracia pasaron por tiempos difíciles, tiempo de nuevas elecciones, construir la paz

Llamó a resolver los problemas de la sociedad, y la gente cree en los resultados, pero la gente vive con miedo en el transporte, carreteras, siete municipios con focos rojos

Recordó que Puebla ocupa el primer lugar en robo de transporte de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad. Asimismo hay zonas que son focos rojos entre ellas Tehuacán y Huauchinango, Triángulo Rojo, San Martín Texmelucan, e indicó que no bastan buenas intenciones

Mientras Carlos Morales Álvarez, del Partido Movimiento Ciudadano, cuestionó el incremento al presupuesto, e indicó que hay una prioridad, y es el tema de la inseguridad, ya que Puebla cinco estados más inseguros del país

Manifestó que se cuenta con un aparato gubernamental, y presupuesto 95 mil millones de pesos, que se tomen las medidas, no hay pretextos, linchamientos, homicidios y seguridad para las mujeres.