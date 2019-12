En la Unidad Deportiva San Juan, la presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, inauguró el Torneo Estatal Bajo Techo de Tiro con Arco, donde se contó con la participación de más de 50 arqueros y arqueras del estado, el cual fue un control selectivo, donde surgieron competidores para el Campeonato Nacional 2020 de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Daniel Hernández, manifestó que este Gobierno Incluyente tiene el compromiso de fomentar el deporte, especialmente porque con él se inculca la disciplina y, “tengamos niños formados con valores, disciplina, porque es un deporte bastante disciplinario”.

Asimismo, resaltó la participación de alumnos que forman parte de la escuela de iniciación de tiro con arco del municipio de Cuautlancingo, la cual fue aperturada desde junio de este año, que ya cuenta con 80 alumnos, quienes entrenan en la Reserva Territorial y en la cabecera municipal.

“No es bajo techo, pero así se denomina el evento y lo único que les puedo desear a todos ustedes es que sigan en esta formación. En lo personal creo que cada uno nos identificamos con algún deporte y si esto es lo que les gusta a los niños y a los jóvenes, como padres lo que les puedo pedir, y lo que me da muchísimo gusto ver es que están apoyando a sus hijos. De verdad, tenemos que alejar a nuestros hijos de aquellas malas compañías o de que, si no los atendemos, ellos busquen algunas otras opciones que no sean benéficas para su salud”.

Realizó la invitación para todos aquellos que quieran integrarse en la Escuela de Iniciación de Tiro con Arco Cuautlancingo, las sedes están ubicadas en la cancha de pasto sintético de fútbol 7 en la Reserva Territorial Quetzalcóatl, Calle Monte Albán sin número los días, lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 6:00 pm y en la Unidad Deportiva San Juan Cuautlancingo, ubicada en la Avenida México Puebla junto al Fraccionamiento El Pilar a un costado del Periférico, los días martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm.

En este selectivo participaron arqueros de las escuelas: Arqueros Poblanos A. C. Escuela de Tiro con Arco de la BUAP, Escuela Tiro con Arco Santa Clara, Escuela de iniciación de Tiro con Arco de San Andrés Cholula, Parque España y la Escuela de Iniciación de Tiro con Arco Cuautlancingo y los alumnos del municipio que resultaron seleccionados fueron los siguientes: Jonathan Iván González Hernández, Irving Enrique Hernández Anteliz, Belinda Hernández Méndez, Juan Eduardo Meya Juárez, Osmán Ghazi Morales Galindo, Jorge Francisco Ortega Souza, Rafael Alonso Ortega Souza, David Rivera Crisóstomo, Jafet Rodríguez Ríos, Javier Antonio Velasco Andrade.