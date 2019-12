Ni yo soy un mensajero, ni soy una maceta”, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Félix Cerezo Vélez, luego de algunas críticas tras su llegada al cargo hace unas semanas.

En entrevista para Intolerancia Diario, aseveró que las críticas no tienen fundamento, ya que llegó al cargo con toda la capacidad que marcaba la convocatoria, por lo que aseguró, no hubo “dedazo”.

De este modo el llamado ombudsperson o defensor del pueblo, garantizó que habrá una estricta supervisión al actuar de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

De este modo, aseveró que apenas conoció en persona al gobernador Miguel Barbosa, en el informe de labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez, “y ni siquiera lo saludé”, dijo.

Por lo tanto, indicó que la CDH es un organismo autónomo y seguirá siendo, porque no se vinculará con ningún orden de gobierno para tapar irregularidades.

No serán tapaderas, asegura

Entrevistado en uno de los salones de la vieja casona de la 5 Poniente y 3 Sur a unas calles del zócalo de Puebla, aseguró que mejorará la imagen del organismo, el que es totalmente autónomo.

-A lo largo del tiempo la CDH ha sido criticada en algunos casos por ser una especie de tapadera del gobierno, ¿cómo garantizar que ya no lo será?

-Nada más es aplicar la ley y en un momento dado si mis atribuciones son de que lo tenga que hacer, lo voy a hacer.

“En una recomendación, si no se cumple, el incumplidor tendrá que dar cuentas. Yo si garantizo de cierta manera, tengo el carácter moral para decirlo esa es la naturaleza del ombudsperson”, aseveró

“Ni yo soy un mensajero, ni soy una maceta, como les decían donde se posicionaban”, dijo al señalar al suelo, “no lo soy, soy un jurista, un abogado con experiencia y trayectoria impecable”, se jactó.

“Eso me da la calidad de hacer un pronunciamiento en beneficio de la ciudadanía y autoridad poblana. Si hay una autoridad que vulnera o viola derechos y que lo está haciendo, tendremos que emitir lo que corresponde”, advirtió.

“Para eso me alquilé, de verdad que donde estaba, estaba bien, pero ahora por algo estoy aquí, para servir”, dijo Félix Cerezo.

Los requisitos

Aunque reconoció el titular de la CDH, ser especialista en materia electoral, aseguró que también lo es en derechos humanos.

Esto luego de las críticas que hubo por los movimientos que hubo para la forma de calificar a los aspirantes, el presidente de CDH, dijo que no hubo ninguna anomalía.

-Hubo cuestionamientos de su llegada…?, se le alcanzó a preguntar para que inmediatamente interrumpiera.

-Fue cuestionada por unos, nada más los dos que me impugnaron e Intolerancia, que no sé de dónde saca información, aprovecho el espacio, porque de verdad no se vale que una carrera de 35 años se vea cuestionada por algo que no saben.

Señaló que la convocatoria pedía cinco años en el ejercicio de la profesión en materia de derechos humanos, pero nunca decía que fuera un lustro continuo en conocimientos en la materia.

“Yo tengo los cinco años, porque en 1992 fui uno de los pioneros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fui subdirector de quejas”, aclaró.

“Ese fue un año, más los cuatro años como director general (de CNDH) son los 5 años, entonces si tengo los cinco años de conocimiento, pero tengo 35 años en los que soy doctor en Derecho”, aseveró.

Por lo tanto, indicó que un doctor en derecho es en investigación, “no quiere decir que sepa de todo, pero son 35 años en el que me he especializado en amparo, electoral, derechos humanos y penal”, dijo.

Refirió que su doctorado el en materia penal y no en derechos humanos, pero la convocatoria no lo solicitaba.

-¿No hubo dedazo?

-No, como todos los que nos inscribimos, nos inscribimos con algunas bases.

Recordó el que no es la primera vez que concursa por un puesto de este tipo, ya que intentó en 2014 ser el fiscal electoral del país o titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

“En ese momento no estaba yo en derechos humanos, estaba como un experto en penal electoral, como soy penalista y he trabajado lo electoral, trabajando en la Sala Superior (…) exigia un perfil penal fiscal y en 2014 era experto en eso”, aseguró.

En cuanto a las calificaciones que dio el Congreso estatal, indicó que ninguno de los 25 aspirantes era experto en derechos humanos.

“La que sacó mayor puntaje, ¿ella era experta de qué? ¿Ser la esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia la hacía especialista?, pues no”, dijo en referencia a Mónica Silva Ruiz.

“Yo vine, apliqué, presenté los requisitos que se exigían, están cubiertos, fu el primero que pasé y obviamente el primero no es el mejor que expone, ya cuando vas viendo te vas dando una idea de una mejor estrategia de posicionarte”, argumentó.