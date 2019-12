El nombramiento del nuevo titular del Instituto Electoral del Estado (IEE) que en enero realice el Instituto Nacional Electoral (INE) significa un reto e impulso para afrontar el proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán a presidentes municipales y se renovará el Poder Legislativo de Puebla, consideró la presidenta del órgano electoral local, Sofía Martínez Gorbea.

En un mensaje de fin de año que emitió la consejera, señaló que el IEE tiene que afrontar con responsabilidad y con capacidad las actividades que se realicen rumbo al proceso electoral ordinario, el que es intermedio, pues no hay renovación de la gubernatura, especialmente cuando este ejercicio fiscal 2019 fue de "amenaza".

"Tendremos un buen cierre de año y esperamos que sea igual para el año venidero cuando enfrentaremos enormes retos, para enero el Consejo General del NE designará al nuevo presidente o presidenta del IEE, quien tendrá como función concluir el periodo que quedó vacante del anterior presidente, esto significa que comenzaremos el año con una nueva dirección y estoy cierta que está renovación nos dará un nuevo impulso para afrontar con toda capacidad las actividades que lleva a cabo el instituto con miras a los preparativos de la elección interna de 2021 en la cual serán electos tanto los presidentes municipales como el Congreso", dijo la funcionaria electoral.

La presidenta del Consejo General del IEE confió en que con "ánimo y profesionalismo" se trabaje en 2020, con el inicio de los preparativos del proceso electoral, para evitar conflictos, pero especialmente que las y los ciudadanos crean en este instituto político, que en 2018 perdió credibilidad.

"Desde aquí puedo afirmar que los llevaremos a cabo con el mismo ánimo y profesionalismo como lo hemos venido trabajando y saldremos airosos de este compromiso. Tenemos un IEE comprometido y animado a seguir contribuyendo a la vida democrática de México y de Puebla, por ello celebró el fin de año y auguró un mejor 2020", dijo Martínez Gorbea.

Complejo 2019 para el IEE

El ejercicio fiscal que concluye fue complejo para el Instituto Electoral del Estado afirmó la presidenta del órgano electoral, Sofia Martínez Gorbea, quien señaló que fue de "amenazas y retos", pues recordó que a finales de agosto el consejero Jacinto Herrera Serrrallonga, renunció a su responsabilidad para la que fue electo por siete años.

A pesar de esta renuncia, que no fue sorpresa para muchos acotares de la vida política en Puebla, pues Jacinto Herrera Serrallonga, fue uno de los principales acusados de obedecer a un presunto fraude electoral; la consejera presidenta del IEE afirmó que no se alteró la vida institucional y el INE tuvo que intervenir para nombrarla como presidenta del órgano solo de forma provisional en lo que se concreta el contrato de la persona que concluirá el periodo para el cual fue electo el ex funcionario morenovallista.

"Quiero destacar que 2019 ha sido un año particularmente complejo para el IEE ya que fue un año de amenazas de retos, pero también de logros, como ustedes saben a finales del pasado mes de agosto, emitió su cargo el consejero presidente y por disposición del INE fue designada para ocupar esta responsabilidad, situación que me honro mucho y que he desempeñado con mi mejor esfuerzo. Puedo afirmar ahora que en ningún momento se alteró la vida institucional de nuestro organismo y que pese a las muchas adversidades afortunadamente pudimos mantener esa estabilidad y nuestro ritmo de trabajo y eso fue posible gracias al esfuerzo solidario de todas y todos mis compañeros consejeros, el secretario ejecutivo y por su puesto de la estructura, de las diferentes direcciones y áreas del instituto, entre las metas cumplidas de este año", indicó.

La consejera destacó el trabajo realizado por los consejeros electorales, pero también de las diferentes áreas operativas del órgano electoral local, incluso destacó que habido capacitación de los servidores públicos respecto a la violencia política de género, de ahí que destacó el liderazgo de la consejera Alejandra Gutierrez Jaramillo por estar atento a estos trabajos.

"La actividad que tuvimos en materia de promoción de valores cívicos entre niñas, niños y jóvenes, ya que esta terna es fundamental para enriquecer la vida democrática de nuestra sociedad poblana, hemos puesto especial empeño en promover cursos de capacitación para prevenir la violencia política en contra de las mujeres, en una iniciativa que valoro y reconozco a la consejera Alejandra Gutierrez Jaramillo", acotó la consejera.

IEE intervino en procesos de Juntas Auxiliares

Por otra parte, destacó el trabajo realizado para la organización del proceso de las juntas auxiliares, las que se llevaron a cabo sin incidentes, aunque solo con una impugnación, pero de forma general dijo que a diferencia de la organización que llevaron a cabo los municipios, esta vez no hubo errores.

"Fueron tres plebiscitos en las Juntas Auxiliares de Zaragoza, Moyotzingo y San Luis Temalacazingo, fue una jornada intensa intensa y desafiante porque debimos generar lineamientos específicos para cubrir ese vacío legal que existe. Cuidamos en todo momento que regale cierra la igualdad de condiciones para las planillas de los contendientes y sobre todo que hubiera absoluta certeza al resultado, sin afán de exagerar puedo afirmar que cumplimos cabalmente con nuestra responsabilidad, fueron puntualmente acatados los principios rectores de la materia electoral para la organización y ejecución de dicho proceso que fue perfecto", enfatizó.

Finalmente, la consejera electoral dijo que el IEE se preparará para enfrentar la jornada electoral que inicia el siguiente año y confió en que haya participación de las y los ciudadanos para elegir a quienes los representarán en 2021.