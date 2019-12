El Chef Rodrigo Pineda, profesor del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla, fue invitado por el Consulado General de México en Dallas, Estados Unidos, para colaborar en el evento “Savor Mexico” en el cual se presenta autentica comida mexicana.

“Savor Mexico” realizado en Dallas Texas, es un evento a beneficio de estudiantes de escasos recursos en las inmediaciones de Texas, a una década de su origen, en la edición 2019 participó la Ciudad de México y el chef David Silva del restaurante de mariscos “El paisa” ubicado en el marcado de Jamaica, quien acompañado de otros chefs preparó platillos muy típicos de la Ciudad de México, cada uno con su toque especial, sirviendose alrededor de 500 cenas.

“Mientras estaba trabajando en la UDLAP, me hacieron una invitación a dar un taller a Texas y ahí me entero de “Savor Mexico”, conocí al cónsul general de México en Dallas y él me platicó sobre este evento y me dijo que le gustaría que Puebla fuera el invitado de ese año. Cabe la pena resaltar que este evento se hace cada año y se invita a un estado de la república y un chef representante” explicó en entrevista el chef Rodrigo.

En el caso de la UDLAP y de Puebla les tocó en 2015, ser los invitados de honor. En ese tiempo, el chef fue junto a tres estudiantes, con quienes presentó un menú que invitaba a probar los típicos sabores de la gastronomía poblana. Este evento fue ideado por el Consulado de México en Dallas y el restaurantero Jorge Levy “sabiendo que la cocina mexicana, está dentro de las tres más importantes del mundo, se trata de darle un poco más de empuja a nuestra gastronomía, nuestros cocineros y chefs además a los americanos y más en Texas les encanta la gastronomía mexicana”.

Por otro lado, el chef comentó que la experiencia es muy gratificante y el beneficio de asistir a este tipo de encuentros es bastante grande, se hace contactos, con gente muy reconocida dentro del medio y ubicada en las inmediaciones de Texas, “por decir hay invitados como marcas prestigiadas, restauranteros que tienen arriba de 30 40 restaurantes, entonces eso hace tener buenos contactos y poder nosotros mandar a nuestros alumnos a que practiquen con ellos” explicó.

“Lo que les podría decir finalmente, es que, invito a toda la comunidad UDLAP estudiantes y profesores a que se unan a estos proyectos tan bonitos que el departamento de Turismo y el consulado, nos invitan, que vengan se informen, que vayan y que nos apoyen, porque es muy importante no nada más para nosotros como profesores sino para nuestros estudiantes, es fabuloso que se puedan foguear en estos eventos internacionales”, concluyó.